نقطة تثير الشكوك

عبد الكاظم حسن الجابري

هل ان الكورونا فايروس تم تصنيعه من قبل الحكومة الصينية لاغراض اقتصادية؟

كما هو معروف فان حجم الاموال الاجنبية المستثمرة في الصين هو كبير جدا ووصل في عام 2018 الى 120 مليار دولا وبواقع 54 شركة وهو بتوايد مستمر واصبحت رؤوس الاموال الاجنبية تتسيد المشهد الاقتصادي الصيني.

لذا فنعتقد ان الصين قد تحركت بهذا الاتجاه كي تهبط قيمة اسهم الشركات لتشتريها وتمارس عملية -تأميم- خفية للشركات العاملة في الصين.

ما يزيد هذا الشكوك حول هذا السيناريو هو تصريحات المسؤولين الصينين هذه الايام من ان فايروس كورنا ليس بذلك المخيف ومن هذه التصريحات هو تصريح السفير الصيني في الاردن بان ويفانغ يوم 4/2/2020 وكذلك تصريح الرئيس الصيني بهذا المعنى .

بقي ان نراقب كيفية اعلان الصين عن السيطرة على الفايروس

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