كلمات اتمنى ان تصل لعادل عبد المهدي

عبد الكاظم حسن الجابري

للاسف يا سيد عادل انك لم تفهم لعبتهم القذرة لأنك كنت نقيا ابيض الثوب

ما استغربه منك انك كتبت مقال قبل تكليفك بعنوان على ما اذكر "رئاسة الوزراء عذرا فالشروط غير متحققة" وفيه نأيت بنفسك عن الرئاسة رافضا اياه ثم عدت بعد اسابيع لتقبلها.

امر اخر استغربته منك انك لم تضرب بيد من حديد ولم تكن شجاع وحازم واستمريت ببساطتك الطفوله ومنهجيتك الهادئة وادرت وجهك للاعلام لتعمل بصمت.

كما انك لم تخوض معركة محاربة الفساد ولم تستثمر الدعم المرجعي لك في هذا الامر

لقد تركت الرئاسة ايها السيد النبيل لكن اثارها لن تتركك وسيكتب التاريخ ان في ظل حكومتك قتل ما يقرب من 500 شاب لكنك لم تكشف الحقيقة وانا متاكد من انك تعرفها.

حزين لك على هذه النهاية وحزين عليك ايضا ولن يشفع لك الا امر واحد وهو ان تظهر للعلن وتوضح ما جرى وماذا حدث ولماذا حدث ومن كان القاعل في كل ما الت اليه الامور

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