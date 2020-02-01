المقالات

منتظر ناصرية لو منتظر بصرة؟!

53 2020-02-01

احمد لعيبي

 

مرة من المرات في بيجي بمنطقة اسمها المزرعة اجه شايب عمره بالسبعين سنه ..

وجهه متروس تجاعيد وشيب وتعب وجوع وفقر..

جان اكو قصف كلش قوي على محور الحشد

وكنا كاعدين بخيمه يهفي بيها الهوة من كل جانب

الرجال الشايب طب وسلم علينا

وسأل على مقاتل بالحشد اسمه منتظر

اكو واحد من الكاعدين عرفه  ..

كاله حجي شتريد منه

وشتصير منه ..

كاله عمي اني ابوه عرست على كبر واجاني منتظر واخواته اثنين وياه..

تزوج صارله جمعتين وصارله ٣ايام تلفونه مغلق

وامه كلبها وجعها ..

الولد كاله حجي منتظر موجود هسة اناديلك عليه بالجهاز..

نادى بالجهاز ..معلوماتك يجيني المقاتل منتظر...

الى خيمة العمليات والده يمي..

كعد الزلمة وطلع جكارة من باكيته اللي مابيه بس

هاي الجكارة ..

وطلع من علاكته خبزات وملح وبيض مسلوك وبصل

ووزع للموجودين بالخيمة ..

وعزل بيضتين وخبزة لأبنه..

بقينا ننتظر لان اتاخر منتظر..

كرر النداء مرة ثانية ..

اجه النداء..

سيدي منتظر ابو البصرة

لو ابو الناصرية ....

لان ابو البصرة مجاز...

الشايب باوع كاله عمي اي ابو الناصرية ..

رجع نادى كاله منتظر ابو الناصرية ...

اجاه الرد...

سيدي منتظر ابو الناصرية استشهد من اول امس

واكو قنص بمكان استشهاده ما جبناه لهسة ..!!

الشايب سمع وبقى ساكت..

ورة شوية ثغب ..ولطم ..وصررررخ..

بووووووووووووووووويه..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصدر كشف اللعبة
مخيال الشخصية غير الجدلية
منتظر ناصرية لو منتظر بصرة؟!
إيران ستمحي أمريكا من المنطقة خلال ساعة من الزمن!
ساحات التظاهر في صراع بين المطالب الشعبية والأجندة الخارجية
قراءة في خطبة المرجعية ليوم 31-1-2020
السيستاني: لا تطيحون ويعضكم الرفش ..!
الحرية والعبودية يتجسدان في حاضرنا
القطب الاسلامي الشرق اوسطي. ((مشروع الحاج سليماني))/ الحلقة الاولى  
دولة الاستعمار تصدر الفايروسات اعلاميا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك