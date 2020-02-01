منتظر ناصرية لو منتظر بصرة؟!

احمد لعيبي
مرة من المرات في بيجي بمنطقة اسمها المزرعة اجه شايب عمره بالسبعين سنه ..
وجهه متروس تجاعيد وشيب وتعب وجوع وفقر..
جان اكو قصف كلش قوي على محور الحشد
وكنا كاعدين بخيمه يهفي بيها الهوة من كل جانب
الرجال الشايب طب وسلم علينا
وسأل على مقاتل بالحشد اسمه منتظر
اكو واحد من الكاعدين عرفه ..
كاله حجي شتريد منه
وشتصير منه ..
كاله عمي اني ابوه عرست على كبر واجاني منتظر واخواته اثنين وياه..
تزوج صارله جمعتين وصارله ٣ايام تلفونه مغلق
وامه كلبها وجعها ..
الولد كاله حجي منتظر موجود هسة اناديلك عليه بالجهاز..
نادى بالجهاز ..معلوماتك يجيني المقاتل منتظر...
الى خيمة العمليات والده يمي..
كعد الزلمة وطلع جكارة من باكيته اللي مابيه بس
هاي الجكارة ..
وطلع من علاكته خبزات وملح وبيض مسلوك وبصل
ووزع للموجودين بالخيمة ..
وعزل بيضتين وخبزة لأبنه..
بقينا ننتظر لان اتاخر منتظر..
كرر النداء مرة ثانية ..
اجه النداء..
سيدي منتظر ابو البصرة
لو ابو الناصرية ....
لان ابو البصرة مجاز...
الشايب باوع كاله عمي اي ابو الناصرية ..
رجع نادى كاله منتظر ابو الناصرية ...
اجاه الرد...
سيدي منتظر ابو الناصرية استشهد من اول امس
واكو قنص بمكان استشهاده ما جبناه لهسة ..!!
الشايب سمع وبقى ساكت..
ورة شوية ثغب ..ولطم ..وصررررخ..
بووووووووووووووووويه..
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