كيف أستشهد موفق؟!

احمد لعيبي
مرة اتصل بيه شخص الساعة بالوحدة الفجر ..
كالي اني اخذت تلفونك من اجيت للقاطع لسامراء..
اتذكرته ورحبت بيه ...
كالي عندي شغلة يمك ..
كتله بخدمتك ...
كال ابني بالرابع ابتدائي ورايدين ولي امره باجر
وهو ما يقبل يروح وي امه او وي عمامه او خواله او واحد من اصدقائي ويريدني إلا اني اجي
والا ما يروح للمدرسة
واني ما اكدر انزل والوضع مو زين بالقاطع ..!!
اخذت منه رقم اخوه الجبير
واتصلت بيه الصبح وكتله اني اريد اجي اخذ الولد ..
وصلنا اني واخو المقاتل لبيته
وشفت الطفل سلم علي ..
كتله بابا دزني من الجبهة خصيصا حتى اروح وياك
لان ما يكدر ينزل ويكول انت روح وياه..
واني اجيت من سامراء لهنا علمودك..
شتكول نروح هسة للمدرسة ..
باوع عليه الطفل بعين وحدة والثانية دمعت
كالي عمو اروح وياك بس بشرط..
بابا ما بيه شي ..
ومن اروح وياك لا تخلي ايدك فوك راسي ..!!
تعجبت من فطنة الطفل ورحنا للمدرسة
وهو اللي قدمني للمعلم ..
كال هذا صديق بابا بالحشد
ودزه بمكانه لان بابا ما يكدر يجي ..!!
رجعنا من المدرسة وكان عمه بالسيارة منتظرنه
ووصلت لبيتهم ..
ورة اربعة ايام اتصل بيه اخوه ..
كال موفق استشهد ..!
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