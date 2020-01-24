صبي سلمان الخاص جاء (يكحلها عماها)

مهدي المولى

اي نظرة موضوعية لمحاولات صبي سلمان الخاص عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عن مهلكة ال سعود في تبرئتها من جرائمها ومفاسدها وموبقاتها تأتي مخيبة ومخالفة لما كان يرغبه ويتمناه ينطبق عليه المثل العراقي المعروف (جاء يكحلها عماها )جاء ينظف وجهها ويجمله زاده قذارة وقبحا وهكذا لا ينال الا اللوم والعتب من قبل أسياده ال سعود وخاصة سيده الخاص سلمان

هذا الصبي الجاهل العبد حاول ان يجمل صورة أسياده ال سعود وينظف وجه مهلكة الظلام والوحشية مهلكة ال سعود أمام أعضاء البرلمان الأوربي فقال

نحن دولة مستقلة ذات سيادة لا نقبل ان تحاضروا علينا فمعلوماتكم مبنية على الشائعات فال سعود لا يعدمون الأطفال

مما اغضب أعضاء البرلمان الاوربي جميعا وبدون استثناء رغم ما قدم هذا الصبي العبد الكثير من المغريات الى بعض أعضاء البرلمان الأوربي حيث ملأ حساباتهم المصرفية وجيوبهم ملايين الدولارات ووعدهم بمضاعفة ذلك المبلغ اذا توقفوا عن كشف جرائم ومفاسد وموبقات ال سعود كما ردوا على هذا العبد الحقير وصبي سلمان الخاص ردا قويا نحن بشر أحرار ولسنا عبيد لا نبيع انسانيتنا كرامتنا كلمتنا الحرة لسنا مثلك ومن أسيادك ال سعود لا تملكون كرامة ولا شرف ولا انسانية

اي سيادة هذه التي تتحدث عنها ايها العبد الحقير وأسيادك ال سعود مجرد بقر حلوب مهمتهم در الدولارات وحسب الطلب مقابل حمايتهم واستمرار احتلالهم للجزيرة وفرض عبوديتهم على أبناء الجزيرة الأحرار أبناء المهاجرين والأنصار

وعليك ان تعلم ان جرائم ومفاسد أسيادك أل سعود لا نسمعها من الشائعات بل انها حقائق واضحة كل الوضوح صحيح ان ال سعود لا يعدمون الأطفال لكنهم يقطعون أجسادهم ويذوبوها ويلقوها في المجاري ويصنعوا من بعضها طعام شهي يقدم لعوائل الضحايا وخاصة الآباء والأمهات وقيل في الفترة الأخيرة أطلعوا على جرائم الطاغية المقبور صدام في أقامة المقابر الجماعية وكيفية دفن العراقيين الأحرار نساء وأطفال وشباب وشيوخ وهم أحياء وبدءوا في تنفيذ هذه الجريمة في الجزيرة

وأضاف صبي سلمان الخرف عادل الجبير ممجدا ومعظما ال سعود وأنهم من دعاة الحب والسلام في المنطقة والعالم وأنهم يلاحقون كل من ينشر التطرف والإرهاب ولا يسمحوا بنشر الكراهية ويلاحقوا من يقوم بذلك

فرد أعضاء البرلمان الأوربي ساخرين ومستنكرين لكلام هذا المتخلف الأحمق العبد هل تعتقد أننا أغبياء لا نملك كرامة ولا شرف ولا قيم انسانية لو نسأل اي انسان في العالم من هو رحم الإرهاب الوهابي في العالم لقال ال سعود ومهلكتهم الفاسدة ودينهم الوهابي الظلامي وهم حاضنته وهم الممولين والداعمين له فهناك اكثر من 250 منظمة ارهابية كلها ولدت من رحم ال سعود وكلها نمت وترعرعت في حضنها وتحت رعايتها وتدين بدينها ومهمتها نشر الفوضى ذبح الانسان الحر وتدمير الحياة

وقالت رئيسة البرلمان الأوربي وزيرة خارجية اسبانيا لصبي سلمان الخاص عادل الجبير المجتمع الدولي بشكل عام والمجتمع الأوربي بشكل خاص على يقين تام بأن ال سعود ومهلكتهم هي مصدر الإرهاب والفساد في الأرض كلها واذا سمعت الرئيس الامريكي ورئيس وزراء اسرائيل يقفان الى جانب ال سعود ويسعيان لحماية مهلكتهم لا يعني أنهما مع ال سعود لكنهما جعلا من ال سعود مجرد بقر حلوب وكلاب حراسة ليس الا

المضحك ان هذا العبد الحقير وصبي سلمان الخاص وجه رسالة الى دولة قطر الحرة التي رفضت سياسة ال سعود المعادية للحياة والإنسان وتصدت بقوة لكل ارهاب وفساد ال سعود في المنطقة والعالم وكشفت كل مخططاتها الاجرامية ضد أبناء الخليج والجزيرة وضد العرب والمسلمين والناس أجمعين حتى تمكنت من ترسيخ السلام ودعمه في المنطقة العربية وتمكنت كذلك من انهاء دور ال سعود في المنطقة لهذا لم يبق امامها الا الخضوع لإسرائيل وأمريكا لحمايتها واستمرار احتلالها للجزيرة مقابل ان تكون بقرة حلوب وكلاب حراسة لحماية اسرائيل وافتراس العرب والمسلمين بالنيابة عن اسرائيل لهذا أعلن ال سعود الحرب على قطر لكن فتصدت قطر الحرة شعبا وقيادة بوجه ال سعود وكلابهم المسعورة وتمكنت من هزيمتهم وتحطيم كل مؤامراتهم الخبيثة المعادية للحياة والإنسان

وهكذا جاء صبي سلمان الخاص عادل الجبير جاء ليكحلها عماها

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