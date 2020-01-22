المقالات

بين الرفض والقبول ..الاتفاق العراقي - الصيني .. ومصلحة البناء *


عبدالزهرة محمد الهنداوي

 

كثُر الحديث عن الاتفاق الذي ابرمه العراق مع الصين قبل عامين  ، وتقاطع المتحدثون في مواقفهم وارائهم بشأن هذا الاتفاق ، ففريق خائف متطير لحد الذعر ، بصرف النظر عما اذا كان هذا الخوف حقيقيا نابعا من الحرص على مصلحة البلد ، او انه خوف مدفوع الثمن !!، وبين ، من يتحدث عن مخرجات الاتفاق مرحبا مهللا ، راسما صورة وردية لما سيحدثه الاتفاق في الواقع العراقي ، ولكن اذا مااردنا ان نجري مقايسة بين وزن وحجم الفريقين "المختلفين" ، نجد ان صوت الطرف المهاجم الخائف ، اشد تأثيرا ، وبين الطرفين ، ثمة طرف ثالث ، ذهب الى التقليل من اهمية وشأن الاتفاق ، واصفا اياه بالزوبعة الاعلامية التي لاقيمة لها ولا اثر ..، واللافت للنظر ، ان هذا الانقسام الحاد بشأن هذا الاتفاق ، لم يقتصر على الطبقة السياسية مثلا ، انما ضرب الواقع العراقي بجميع مفاصله .

ولذلك في ظل هذا المشهد بزوياه الحادة ، قد نحتاج الى الكثير من التوضيح ، سواء بما يتعلق بتفاصيل ومخرجات الاتفاق ، او بما يتعلق باليات وتقنيات التنفيذ ، وما قد يترتب على الاتفاق من اثار إيجابية كانت ام سلبية  ..

وهنا نريد ان نتحدث عن الاتفاق من حيث تقنيات واليات التنفيذ ، على وجه التحديد ، فهناك من يقول  ان الصين التي يحكمها الحزب الشيوعي ،  ستقوم باحتكار عملية التنمية ، ومن ثم ربما تفرض إرادتها  السياسية فيما بعد  في العراق ، وبالتالي فانهم سيفرضون شروطا قاسية علينا ، وفي واقع الحال ، انه لايوجد شيء اسمه الاحتكار ، فالاتفاق مع الصين ، ليس هو الاتفاق الاول او الاخير وليس الوحيد الذي يبرمه العراق مع بلد اجنبي ، فهناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول وشركات عالمية معروفة ، فضلا عن ذلك ، فان الاتفاق  ، يتيح للعراق التعاقد مع شركات عالمية غير صينية ، لتنفيذ المشاريع التي يتفق عليها البلدان ..ولذلك اقول ان الاتفاق مع الصين ، ربما حُملّ اكثر من طاقته ، مدحا وقدحا ، قبولا او ورفضا ..ولكن ، هنا ثمة سؤال يُطرح بقوة ، هو ، لماذا الصين على وجه التحديد ، هي من كانت وجهة العراق لابرام مثل هذا الاتفاق ، دون غيرها من البلدان ؟!!، هنا وفي معرض الاجابة عن هذا التساؤل المنطقي ،  ثمة قضية ، ينبغي الالتفات اليها ، ونحن نخوض في أبعاد واهمية الاتفاق مع الصين ، ونتساءل ايضا ، لماذا لم نذهب باتجاه شركات عالمية رصينة من جنسيات مختلفة ، ومن المؤكد ان سباسة من هذا النوع ، من شأنها ان تحقق لنا  هدفين مهمين  ، الاول ، هو اننا سنحقق توازنا ستراتيجيا اقتصاديا وسياسيا مع العالم ، وفق شبكة علاقات اقتصادية متكافئة ، وبذلك نضمن وقوف تلك البلدان معنا وفق مبدأ (اطعم الفم تستحي العين) والعالم كله ، يعمل اليوم وفق هذا المبدأ ،"المصالح المشتركة"  ، اما الهدف الثاني ،  ، فهو اننا سنضمن تتفيذ المشاريع ، وفق الية تنافس تستند الى رصانة وكفاءة وقدرة الشركات على التنفيذ ، وفق التوقيتات والجودة المطلوبة ، وهذا امر في منتهى الاهمية ..ومن هنا اعود اعود الى النقطة الجوهرية ، التي ربما كانت احد الاسباب الاساسية ، التي دعت العراق الى ارتقاء سور الصين العظيم  ،  ، وهي ، ان الصينيين ، اكثر اقداما وشجاعة من الدول الاخرى ، ولديهم استعدادا عاليا للدخول والاستثمار في مناطق الاحداث الساخنة ، فيما تتهيب الدول الاخرى الدخول في مثل هذه المناطق ، ومنها العراق ، ولدينا  من الامثلة على تردد الكثير من الشركات والدول من الدخول الى العراق ، بل وتلجأ تلك البلدان  الى وضع قيود مشددة على شركاتها ومواطنيها ومنعهم من الذهاب الى العراق ..

اما الصينيون ، فلا يترددون ولا يتهيبون ، فضلا عن ذلك ، فانهم - بوصفهم دولة عظمى - يمتلكون قدرات ممتازة في اغلب المفاصل التنموية ، وهذه قضية مهمة ، نحن بامس الحاجة اليها ازاء ماتشهده التنمية من تردٍ في جميع مفاصلها ..ومن المؤكد ايضاً ، ان دخول الصينيين بقوة الى العراق ، سيفتح باب التنافس بقوة ، مع بلدان وشركات عالمية اخرى ، ويشجعها على الدخول الى العراق ، لانهم سيزيلون عقدة الخوف لدى الاخرين ، وهذا امر مفيد بالنسبة لنا ، هذا من جانب ، ومن جانب اخر ، ونحن نتحدث عن تقنيات واليات الاتفاق ، فيمكن القول ، انه يمثل يمثل اطارا عاما للتعاون وفق مبدأ (النفط مقابل الاستثمار) ، وهذه الالية ليست جديدة ، انما تنتهجها بلدان اخرى ، وتعد وسيلة ناجعة وذات اثار اقتصادية سريعة ، وعندما جرى التوقيع على الاتفاق في بكين على مرحلتين في عهد حكومتي السيد حيدر العبادي ، ثم السيد عادل عبدالمهدي ، كان الاتفاق عاما ، اتفق خلاله الطرفان على الاطارات والمسارات التنموية العامة ، فيما تُركت التفاصيل التي تتضمن المشاريع الى حين دخول الاتفاق حيز التنفيذ التي ستحدد ، حسب اولويات التنمية في العراق ، لذلك كان الاتفاق ان تكون البداية ، من البنى التحتية ، ومن ثم تأتي باقي القطاعات ..طيب ، اذا كان الأمر كذلك وبهذا الوضوح ، فلماذا الخوف إذن ، هل ثمة ما هو مخفي ، من بنود الاتفاق  ، مايدفع الخائفين  إلى توجيه سهام نقدهم له بهذه القسوة ؟!!

في الحقيقة ، لايبدو ان هناك ما هو خاف او تم اخفاؤه لأغراض مريبة ، لاننا نتحدث عن اتفاق ، او مذكرة تفاهم  ، تدخل في صلاحيات الحكومة  ممثلة بوزارات   ومؤسساتها الدولة  المختلفة ، اما فيما يتعلق بقانونية الادراج والانفاق على المشاريع  التي سيتم تمويلها من الأموال المتحققة من هذا الاتفاق ، فان ، القاعدة تقول ، أن لا إنفاق  من دون قانون ، لذلك سيتم تضمين المشاريع الممولة من (النفط مقابل الاستثمار) ، في قانون الموازنة ، التي سيصوت عليها مجلس النواب ، واعتقد ان هذه الالية ، من شأنها تبديد المخاوف ، وضمان تنفيذ المشاريع ، من دون طعون او اشكالات قانونية .

خلاصة القول ، ان وضع العصي في العجلات من شأنه ان يربك ويؤخر تنفيذ المشاريع ، نحن اليوم بامس الحاجة الى انطلاق تنفيذ المشاريع التنموية بقوة ، بعيدا عن التأثيرات والشعارات السياسية ، التي لم نقبض منها سوى الركام ..

ــــــــــــــــــــــ

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أبواق ال سعود والانحدار الى الحضيض
التعليم والإحتجاجات.. تناقضات فكرية أم تقييد للحرية؟
بين الرفض والقبول ..الاتفاق العراقي - الصيني .. ومصلحة البناء *
إدراك ما لا يدرك في إدارة اعلام الازمات: ساحات التحرير نموذجا !!  
أسئلة عن التصعيد الأخير في التظاهرات..!
يوم الجمعة..نحن ذاهبون لأمر تفتخر به الاجيال ..
فشلت الدبابة ... فلجأ الى الارضة ....
زها تشرق في بغداد
المهم أن تتعلم الدرس ..
رفع دعوى جنائية عاجلة ضد ترامب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك