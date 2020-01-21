أين هم الآن ؟! غاب المتظاهرون فحضر الدواعش..!

حافظ آل بشارة

اذا كانت التظاهرات السلمية المطلبية الشبابية مستمرة وفاعلة ومصرة على تحقيق مطالبها المشروعة فلماذا لا تعلن براءتها من عصابات الجريمة المنظمة التي تتخذ من التظاهرات غطاء لها ؟ وترتكب مخالفات يحاسب عليها القانون مثل : استخدام لثام الوجه لاخفاء الشخصية ، استخدام السلاح الابيض والقناني الحارقة ، الاعتداء على قوات الأمن وجرهم الى معركة متعمدة ، الاعتداء على المتظاهرين ، تمزيق صور الشهداء ، حرق الدوائر ، حرق الاسواق ، اغلاق الطرق والجسور ، سرقة المحلات التجارية ، محاصرة المصارف ، منع دوام المدارس والدوائر وترهيب الموظفين ، ادارة مواقع حرب الكترونية تستهدف الشعب والدولة تستخدم فيها الاخبار الكاذبة التصعيدية والمعلومات الملفقة والسباب والشتائم والسخرية من كل المقدسات ونشر الكراهية واليأس .

اذا كانت التظاهرات السلمية موجودة حقا فلتعلن براءتها من عصابات الجريمة المنظمة التي تتكون من المضللين والمأجورين والقتلة والحثالة فان لم يفضحوهم فسوف يفشلون التظاهرات المطلبية التي هي الأمل الأخير للاصلاح وانقاذ الوطن ، اين هم الآن ؟