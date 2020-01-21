المقالات

أين هم الآن ؟! غاب المتظاهرون فحضر الدواعش..!


حافظ آل بشارة

 

اذا كانت التظاهرات السلمية المطلبية الشبابية مستمرة وفاعلة ومصرة على تحقيق مطالبها المشروعة فلماذا لا تعلن براءتها من عصابات الجريمة المنظمة التي تتخذ من التظاهرات غطاء لها ؟ وترتكب مخالفات يحاسب عليها القانون مثل : استخدام لثام الوجه لاخفاء الشخصية ، استخدام السلاح الابيض والقناني الحارقة ، الاعتداء على قوات الأمن وجرهم الى معركة متعمدة ، الاعتداء على المتظاهرين ، تمزيق صور الشهداء ، حرق الدوائر ، حرق الاسواق ، اغلاق الطرق والجسور ، سرقة المحلات التجارية ، محاصرة المصارف ، منع دوام المدارس والدوائر وترهيب الموظفين ، ادارة مواقع حرب الكترونية تستهدف الشعب والدولة تستخدم فيها الاخبار الكاذبة التصعيدية والمعلومات الملفقة والسباب والشتائم والسخرية من كل المقدسات ونشر الكراهية واليأس .

اذا كانت التظاهرات السلمية موجودة حقا فلتعلن براءتها من عصابات الجريمة المنظمة التي تتكون من المضللين والمأجورين والقتلة والحثالة فان لم يفضحوهم فسوف يفشلون التظاهرات المطلبية التي هي الأمل الأخير للاصلاح وانقاذ الوطن ، اين هم الآن ؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أين هم الآن ؟! غاب المتظاهرون فحضر الدواعش..!
يوم من أيام الله
خطاب العقل (بموضوعية وتجرد)
بالوثيقة ..... نبذة بسيطة عن المقدم في فضائية دجلة المدعو نبيل جاسم
اتفاقية ((اطار التعاون)) بين العراق والصين الخيار المناسب للعراق
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
اعلام امريكا والخليج يأكل العقول دون رادع ..!!
ما هو تعريف الناشط المدني ؟؟!!
النيران الصديقة  تسقط الجوكر الامريكي
لماذا الحشد ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك