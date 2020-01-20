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اعلام امريكا والخليج يأكل العقول دون رادع ..!!


علي فضل الله الزبيدي

 

قبل تلث اسابيع گاعد بأحدى المطارات خارج العراق اني وصديقي دا نسولف منتظرين رحلتنه

اقترب من الطاولة مالتنه رجل اسيوي مسلم ( ماليزي او اندونيسي ) اتصور

سألنه انتوا من وين ؟

گلناله من العراق

گال ممكن اگعد وياكم اسولف ..!!

يابه كل الهلا بيك

سحب كرسي وگعد ويانه

بس اني اتحضرتله لان اعرف شيريد ونعرف الاعلام الامريكي والخليجي شلون ماكل عقولهم

گال اخبار التظاهرات عدكم ..!!

گتله يعني مستقرة بس مستمرة

گال هي غير ضد رئيس الوزراء لان هو تابع لأيران ..؟

گتله لا طبعاً

التظاهرات ضد الفساد الاداري بمنظومة الدولة بشكل كامل وتطالب بأصلاحات بالدستور وقانون الانتخابات وتطالب بتوفير الخدمات وتوفير الوظائف للشباب

هنا هو بدأ ينسطر

انتقل للمرحلة الثانية والسؤال اللي دوم نتعرضله خارج العراق واللي هو ايضاً من صناعة اعلام امريكا والخليج

گال زين الشيعة بعدهم يقتلون بالسنة ..؟

گتله يابه الشيعة تعدادهم بالعراق تقريباً ٢٠ مليون

والسنة تعدادهم تقريباً ١٢ مليون

هذوله اذا يتقاتلون بيناتهم اكيد المفروض يوميا تشوف على شاشات الاخبار فد الفين قتيل من الجانبين

دا تشوف هيجي شي انت ..!!

گال لا طبعاً

گال يعني شنو الشيعة Majority ( اغلبية) ..!!

طبعاً حچاهه بأستغراب لان اكو روايات صنعها الاعلام الخليجي بعقولهم ان الشيعة اقلية وانهم اجوي من ايران بعد ال ٢٠٠٣ ومن هالسوالف التعبانه

خلال هالعشر دقايق من الاجوبة المنطقية گام من مكانه وصاح على زوجته ( گاعده بغير طاولة)

گالها تعالي اسمعي وشوفي شلون

ال America propaganda

(دعاية الاعلام الامريكي) تتلاعب بينه صار سنوات

يشهد الله اني خلال حچيي وياه ما جبت طاري اي دعاية اعلام خليجي وامريكي لان گلت خلي يكون مستوى الحوار بسيط احسن ما يتعقد الموضوع علي

بس هو مجرد ما سمع شي منطقي عرف انه اللي وصلهم اعلام امريكي وطبعا من وراه الضخ الخليجي

هسه تعال يمي حبيبي

الاعلام اللي اكل عقول الناس عبر المحيطات وحشا ادمغتهم بسوالف كارثية عن بلدك

تريده يعوف شباب بلدك البسطاء وما يدمر عقولهم

عمي قنوات اعلامية ومدونين يستلمون الاف الدولارات وصفحات شغلها بس نشر بالتواصل الاجتماعي

شلون تريد تواجههم بقصائد مهدي العبودي مثلاً ..!!

هاي الحرب اليوم حرب اعلام

ممكن اذا هسه مخرب وعصابچي ينفشخ بطابوگه باچر من الصبح تلگه صورته بالواشنطن پوست والعربية الحدث تلتقي حتى ب بيبيته ويطلعلولك فلم وثائقي عن حياته شلون صار ثوري ....

لازم يكون عندك اعلام قوي محايد ( قنوات ومدونين وصفحات)يعزل المتظاهر الحقيقي صاحب المطالب المشروعة ( اللي تقريباً ضاع) عن العصابچي اللي مدفوع خليجياً امريكياً

والا تره يومية يفوتوك بنفس الحفرة

و تضل مثل بلاع الموس ...لا عندك ردع اعلامي ولا تگدر تسوي ردع امني ...

#حرب_الاعلام

#صناعة_الفوضى

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