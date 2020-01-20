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حلم مع صدام..!


علي عبد سلمان

 

امس بالحلم واحد شايف صدام بجهنم،، ويكول

شافني گالي انت من الجنوب؟؟ گتله أي " گالي اكو رفاق وفدائيين كانوا يعدمون  لحد الان ما اجو يمي،، ماكمشتوهم؟؟؟

گتله لا  عايشين أحسن عيشه،، وبعضهم عدهم مناصب بالدولة!!

گال لا ياخونة!!!

گالي وشخبار المعلمين؟؟

بعده وضعهم تعبان ويستلمون ٣ الاف بالشهر؟؟؟

گتله لا،، راتبهم مليون او اكثر او اقل بشويه!!!

تعجب صدام !!!!

 گال شخبار  الجيش ابو خليل بعده يلبس قمصلة قماشها مال بطانية مخططه؟وامه تبيع مواعين البيت حتى يلتحق؟؟؟

كتله لا "الجندي يستلم مليون ونص،،، وعطور ماركة وموبايل

 ب ٧٥٠ الف!!!

گال شني هااي تحجي صدگ؟؟

گتله وروح صبحة ماجذبت عليك!!

گال وشخبار السيارات بعدهي الكراون والفولكة يشتغلن تكسيات؟؟؟؟؟

گتله لا  يمعود كلها جارجر وسنتافيات وجكسارات اخر موديل!!!!!

گال شخبار التفاح اللبناني بعده يجي خاص بكارتون لاولاد اعضاء القيادة ؟؟؟

گتله لا،، صار ابو العربانة يگدر يشتري موز  وتفاح وبرتقال ٣ بالفين!!!!!!

گال على هذا الحجي  يومية يشتموني الصبح والعصر وتافلين على وجه امي صبحة،، لأنني حرمتهم من كل هاي الشغلات؟؟؟

گتله لايمعود،، يترحمون عليك ويحنون لايامك ويتمنونها ويگولون علواه على ايامك الحلوة!!!!!

گال هاا عود ليش يترحمون علي؟؟ وانا طيحت حظهم وخليت المعلم يبيع مخضر والطبيب سايق تكسي؟؟؟؟؟

كتله يحنون للسوط والظلم ويحبون يشتغلون رعيان عند التكارته !!!

ضحك وگال ذوله صدك دونية وبلا شرف!!!!!!

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