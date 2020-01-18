المقالات

خطاب  القائد الخامنئي .... ساعة الصفر لنهاية الاستكبار 


السيد محمد الطالقاني

 

 

في فجر يوم الجمعة,  يوم اللقاء المرتقب بين القائد وجمهوره,  بعث السيد القائد الخامنئي اول رسالة له قبل خطبة الجمعة المرتقبة بنشره  صورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، تظهر فيها يده وهو يضع المصحف الشريف فى جلبابه، وعلق عليها: "صدق القرآن..

رسالة تشير الى ان المعركة  التي يخوضها سماحته اليوم هي معركة بين الباطل والحق,  ومعركة بين الكفر والايمان ,هي معركة من اجل ارساء مبادىء المذهب الحق وتقوية بنيانه تمهيدا لاقامة دولة العدل الالهية الكبرى .

فبعد ثماني سنوات من آخر صلاة لسماحة الامام الخامنئي تاتي الرسالة الاخرى للعالم اجمع ان القائد موجود بين شعبه وامته وان القرار بيده مهما كانت العواصف والمخاطر .

لقد اطلق القائد الخامنئي صرخته في يوم الجمعة وهو يوم الوعد واللقاء مع الامام المهدي ارواحنا لمقدمه الفداء ومن على منبر الجمعة الذي كانت وماتزال خطبه مصدر القرار السياسي الاسلامي  في كل انحاء العالم, والرصاصة القاتلة لكل دول الاستكبار العالمي .

والرسالة المهمة التي بعثها الى الاستكبار العالمي من  إنّ المساعٍي المغرضةً الهائلة التي بُذلت لخلق نظرةٍ سلبية بين الشعبين الإيراني والعراقي. حيث  أُنفقت أموال ضخمة وجُنّدَ أفرادٌ لا يشعرون بالمسؤولية في إيران ضدّ الشعب العراقي، والساحة العراقيةٌ التي شهِدَت ضخّاً إعلاميا شيطانياً ضدّ الشعب الإيراني، جاءت  الشهادة الكبرى لقائدٌ إيراني كبيرٌ,  وقائد شجاعٌ ومجاهدٌ عراقي فاحبطت كلّ هذه المساعي الشيطانية والوساوس الخبيثة حيث خرج الشعب الإيراني في مسيرات بعشرات الملايين شيّعوا الشهداء في مختلف المدن بتوديع منقطع النظير، والشعب العراقي في مدن عديدة شيّعوهم بفائق التكريم والاحترام.

كما بين سماحته دور الشهيد سليماني في ضرب الاستكبار العالمي وشجاعته في ميادين المعارك واصفا اياه بانه القائد الذي  كان  يقتحم الخطوط الأمامية ويقاتل بشجاعة نادرة في أخطرِ المواقع، وكان العاملَ الفاعل في دحر عناصر داعش الإرهابية ونظائرها في سورية والعراق.

وان الأمريكان  لم يجرؤوا أن يواجهوه في ساحات القتال فعمدوا إلى الهجوم عليه بنذالة من الجوّ  وأراقوا دَمَه الطاهر هو ورفاقه، ليمتزج الدم العراقي والايراني  مرةَ أخرى في سبيل اللّه سبحانه وتعالى.

وكانت اقوى رسالة لسماحته هي نهاية الاستكبار باتخاذه قرارا يقضي  بانهاء التواجد العسكري الامريكي في المنطقة. حيث ان  ايران تتحين الفرصة  لانتقاء الزمان والمكان المناسبين لتوجيه الضربة القادمة لانهاء دول الاستكبار العالمي, و أنّ القدرة الإسلامية  تستطيع أن تتغلّب على ما تحيط القوى المادية نفسها به من هيبةٍ ظاهرية خادعة.

ان العالم الإسلامي لا بدّ أن يفتح صفحة جديدة. وان الضمائر اليقظة والقلوب المؤمنة يجب أن تُحيي الثقة بالنفس في الشعوب، وعلى الجميع أن يعلموا أن طريق نجاة الشعوب هو في التدبير والاستقامة وعدم الرهبة من العدو.

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الخارجية وصفقة السفراء مابين السؤال البرلماني والاداء المتعثر ..
خطاب  القائد الخامنئي .... ساعة الصفر لنهاية الاستكبار 
البلطجة الاميركية والانصياع الاوروبي.. والحق الايراني
وطني العراق العظيم
الحكومة المركزية ، والإقليم  صراع خارج الدستور
مشروع إسقاط  كلَ شيء  مقدس  ومؤثر في  العراق  
الإقتصاد.. وسياسة القطب الواحد
الشيخ احمد سلمان تونسي علم في ثقافة اهل البيت(ع)
الجنوب والتظاهرات والصين
لماذا خطب الإمام الخامنائي بعد إنقطاع طويل؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك