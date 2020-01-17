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أحلام مشروعة لاحياء الوطن..لا لليأس نعم للمبادرة


حافظ ال بشارة

 

 

ربما يعد هذا الكلام من باب التمنيات ، لكنه في الحقيقة برنامج عمل حكومي استطاعت دول صغيرة ان تنهض به وتتحول الى دول قوية ومستقرة ، الظروف التي يمر بها العراق بحاجة الى مبادرة وطنية سريعة ، ليكن مجلس النواب هو صانع المبادرة والممسك بالقرار الوطني ، المبادرة تتطلب وضع قائمة اولويات وهي :

١- الاسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية .

٢- اكمال جزئيات قانون الانتخابات الجديد .

٣- اكمال ملاك المفوضية الجديدة .

٤- تشكيل لجنة عليا بمشاركة الامم المتحدة لاجراء الانتخابات المبكرة .

٥- تحديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة .

- الانتخابات المقبلة سوف تسفر عن تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحية ويجب ان تكون اولوياتها كما يلي :

١- تضع الحكومة جدول اولويات لتنفيذ مطالب المتظاهرين كاملة .

٢- تنفيذ قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق ومراجعة كل معاهدة امنية مع دول ثانية بحيث تكون معاهدات او اتفاقيات متكافئة.

٣- تقدم الحكومة برنامجي عمل احدهما لمدة ٤ اعوام والآخر للسنة الاولى من ولايتها وتقوم اللجان النيابية بدراسة البرنامجين واجراء التعديلات قبل التصويت عليهما .

٤- تقوم الحكومة باعتماد الاتفاقية مع الصين كأطار ستراتيجي لكل ملفات الاعمار والاستثمار في البلاد ، بشرط ان تكتب الاتفاقية بطريقة قانونية مع اجزاءها ومراحلها وضماناتها وملاحقها التفصيلية .

٥- تضع الحكومة سلما تنفيذيا للاتفاقية كقرار ملزم للوزارات والمحافظات ويتولى مجلس النواب دعمها ومراقبة تنفيذها . وبضمنها خطة مصاحبة لاحتضان القطاع الخاص وتطويره وتدريبه واقراضه واعلانه شريكا للوزارات في انجاز التنمية الوطنية الشاملة .

٦- تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة باستخدام قوة القانون .

٧- تعديل قانون الاحزاب على ان تكون احزابا مدنية لا تجاز قانونيا الا بانطباق فقرات القانون عليها بشكل كامل مع المراقبة.

٨- البدء فورا بحملة مكافحة الفساد بتفعيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتفعيل دور المحكمة الجنائية العليا لمكافحة الفساد .

٩- تفعيل القوانين التي تجرم الدعوات للطائفية وتشجيع الارهاب او تشجيع الدعوات الانفصالية او اثارة الفتن .

١٠- تأسيس وزارة الاعلام العراقية المكلفة باعادة صياغة ثقافة المجتمع العراقي وبيان الهوية الوطنية والعقيدية للمجتمع وبيان حقيقة النظام الديمقراطي وتنمية قيم التسامح والتعايش والتعددية والوحدة الوطنية .

١١- اعادة صياغة ثقافة المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني التي هي تنظيمات اجتماعية وسيطة بين المجتمع بسواده الاعظم والاحزاب الوطنية ورافدا لها .

١٢- تتولى الدولة اشراك جميع السلطات في هيئة عليا خاصة برعاية الشباب العراقي ثقافيا خارج اوقات التعليم التقليدية في المدارس والجامعات ، وتنفيذ تنمية ثقافية شاملة حتى اذا اقتضى الأمر تأسيس مراكز تدريب وتثقيف واستقطاب حسب الفئات العمرية ، تتضمن تقوية العلاقات بين الشباب واحياء التربية الوطنية والتعبئة الفكرية والتأهيل الاخلاقي والتربوي والسياسي ، ويتم تشجيع الشباب على الحضور الى تلك المراكز بقوة وانتظام مقابل مخصصات مجزية .

١٣- تأسيس شبكة موبايل وطنية وشبكة انترنيت وطنية محميتين تقنيا من اي اختراق لجيوش الحرب الناعمة المعادية للعراق ، واغلاق المواقع المعادية والافسادية والتشويشية وتفعيل قوانين تجريم التخريب الثقافي والاخلاقي .

يمكن لجميع الاخوة والاخوات المساهمة في تطوير هذه الوثيقة الحلم .

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