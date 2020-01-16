المقالات

شكلوا جيشكم للحرب الناعمة 


حافظ آل بشارة

 

لا تزعزع ثقة المؤمنين بالله تلك الهجمات الاعلامية لجيوش الحرب الناعمة الامريكية الاسرائيلية ، فهم يريدون استمرار الاحتلال للعراق والمنطقة ، يشنون هجماتهم الاعلامية كجيش مأمور ليدمروا عقول شعوب المنطقة ، اميركا واسرائيل لا يحترمون مرتزقة جيشهم للحرب الناعمة يحتقرونهم لأنهم خونة لبلدانهم ، ويحترمون المستهدفين الصابرين لأنهم اهل حق وشجاعة وقوة ، بوش قال للعراقيين : (لو كان بلدي محتلا لقاتلت مثلكم) ، سياسة اميركا الآن هي تدمير شعوب المنطقة نفسيا واخلاقيا وتمزيق البنى الاجتماعية بالطائفية وثقافة الانحراف والالحاد والمخدرات وتشويه الاديان والمرجعيات والمنظومات القيمية ، تستخدم مرتزقة الحرب النفسية المدربين الذين يعيشون بين المعتلف والنثيل لا يعرفون الناقة من الجمل ، وتغدق عليهم الاموال بلا حساب من عوائد النفط الخليجي تريد تسجيل انتصارات بلا سفك دماء امريكية ولا مال ، يتحقق نصرهم عندما يستطيعون ان يقنعوا ملايين البهائم البشرية بينهم ساسة وقادة بأن حياتهم مهددة اذا رحل الاحتلال وان التبعية والذل افضل من الحرية والسيادة ، وهؤلاء من قبل اقنعوا سوادا اعظم من ضحايا داعش بأن الحشد الشعبي حرمكم من مليارات الخليج وحرم نساءكم من احضان داعش فعليكم ان تكرههوه وتحاربوه فاستجابوا لهم مصدقين .

الاعداء في هذه المعركة اميركا واسرائيل ودول التحالف الصهيوني والساسة الفاسدون والانفصاليون في العراق والعصابات المسلحة المأجورة والمرجعيات المزيفة والعقائد المنحرفة .

يجب ان يكون للشعب العراقي حشد اعلامي له قيادة كفوءة ، يجب ان يظهر سليماني الحرب الناعمة ومهندس حرب الكلمة ويتخذا مكانهما على طاولة التخطيط والتنفيذ ، وفريق محترف متخصص ، وترسانة سلاح متطورة من المواقع والصفحات والفضائيات ويكون عتاده كلمة الحق ، والادوات السمعية والبصرية وصناعة البلاغ المتطور شكلا ومضمونا ، بلا كذب ولا تزوير ولا اختلاق ، لن يستخدموا ادوات العدو الهابطة ، فأن الحق لا يطلب بالباطل ولا يطاع الله من حيث يعصى ، سينتصر العراقيون في حرب الكلمة لأن الله مع اصحاب الحق وليس مع دعاة الباطل ، وان الله مع المظلومين وليس مع الظالمين ، وان النصر للمؤمنين وليس للفاسقين ، ومن كان الله معه لا يبالي ان اجتمعت عليه شياطين الانس والجن ، معهم احرار العالم والشعوب المحبة للكرامة وكل حر شريف ، هم انتصروا في المعارك المسلحة واعطوا قوافل الشهداء ، الحماس اكثر في هذه المعركة التي لا دماء فيها ولا استشهاد قادة ولا نار ولا دخان ، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شكلوا جيشكم للحرب الناعمة 
هل يسحب ترامب قواته من العراق قبل الإنتخابات؟ : سيناريو ووقائع
عبيد الصين..!
البرلمان بين مصالح البلاد  ومصالح  الاحزاب
حين "يتآمر" الدستور
الى المغرر بهم
شكرا لعودتكم لمقاعد الدراسة
الاتفاقية العراقية الصينية بدون زيادة او نقصان
امريكا ستهزم..فصائل المقاومة على كلمة سواء
China چاينه
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك