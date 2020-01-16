الاتفاقية العراقية الصينية بدون زيادة او نقصان

علي عبد سلمان

كل ما يذكر في صفحات التواصل هو كذب وافتراء على العقد الصيني العراقي وهذا فقط العقد الحقيقي بدون اي زيادة او نقصان لبنود الاتفاقية بين العراق والصين

١- الاتفاقية بدون شروط جزائية وتندرج ضمن اتفاقيات الصداقة، وفي حال حصول خلاف يتم اللجوء الى هيئات التحكيم الدولية المعترف بها.

٢- مدة الاتفاقية ٢٠ سنة

٣ ينشأ الصندوق العراقي الصيني للإعمار ، وتشرف عليه الحكومة العراقية وشركة استشارية ضامنة ويتم اختيارها من قبل البنك المركزي من بين افضل ٥ شركات عالمية كبرى.

٤- الطرف الصيني الضامن للاتفاقية هو مؤسسة التأمين الصينية (ساينو شور) وهي المنظمة حكومية عليا.

٥- تحجز ايرادات ١٠٠ الف برميل يومياً من النفط المباع للصين وبالتحديد لشركتي (زنهوا وسينوك) الصينية الوطنية، وتوضع ايرادات هذا النفط في الصندوق العراقي الصيني.

٦- سقف ائتمان المصارف الصينية الى الصندوق العراقي الصيني هو ١٠ مليار دولار ، وبفوائد مدعومة من الحكومة الصينية.

٧- اذا نجحت الحزمة الاولى من المشاريع، ورغب العراق بزيادة الاستثمارات، يتم رفع سقف مبيعات النفط العراقي الى ٣٠٠ الف برميل يومياً، وتقوم الصين بزيادة سقف الاقتراضات الى ٣٠ مليار دولار.

٨- يودع المبلغ بمصرف (ستك بنك) ، ثم يقوم البنك بتحويل الحساب الى البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي في نيويورك والذي يشرف على مبيعات النفط العراقي الاجمالية ، ويوجد فيه حساب العراق من المبيعات، بعدها يحول المبلغ الى حساب جديد يسمى حساب الاستثمار ( investment account )

٩- يتم انشاء حساب باسم حساب خدمات الديون ( repay account ) ويخصص لدعم نسبة الفائدة، وتستقطع مبالغه من حساب الاستثمار.

١٠- يشمل الصندوق تغطية المشاريع التالية

* المطارات

* بناء المدارس

* تعبيد الطرق الخارجية

* سكك

* معالجة تلوث دجلة والفرات وشط العرب

* بناء مجمعات سكنية

* مشاريع البنى التحتية

* مشاريع الطاقة والتحلية

* مشاريع اخرى حسب طلب الحكومة العراقية

فاذا كانت كلفة احد المشاريع اعلاه مليار دولار، فأن المبلغ يؤخذ من الصندوق بواقع (٨٥٠ مليون دولار من الصين و ١٥٠ مليون دولار من مبيعات النفط العراقية)

١١- يختار مجلس الوزراء المشاريع اعلاه، ويوقع على العقد لمرة واحدة ، مثال : يتم التوقيع لبناء الفين مدرسة بعقد مفتوح يسمى (open contract)

١٢- تم البدء بإيداع اموال النفط العراقي بتاريخ ١-١٠-٢٠١٩ ، وتراكم مبلغ قدره نصف مليار دولار لغاية الان، مع جاهزية الصين لايداع ١٠ مليار دولار ، وكان من المؤمل ان يتم اختيار اول المشاريع هذه الايام ، لكن تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال جردها من صلاحية التوقيع.

١٣- يحق للعراق اختيار شركات عالمية اوربية وامريكية لتكون شريكة مع الصين، وحسب نوع المشروع

تراكم مبلغ في الصندوق العراقي الصيني، و قدره 418 مليون دولار ناتج عن بيع 100 الف برميل للصين ابتداءاً من ١-١٠-٢٠١٩ لغاية ١-١٢-٢٠١٩ ، من دون اضافة شهر ١٢ وايام الشهر الحالي، والمفترض ان تصل المبالغ إلى اكثر 600 مليون دولار .

اما ما تضيفه الصين كائتمان هو حاصل ضرب الأموال العراقية في 5.66 ، اي ( 600 *. 5.66) ويساوي 3 مليار و400 مليون دولار، يضاف الى ال600 مليون دولار، يكون الناتج 4 مليار دولار حالياً ، تضاف الى موازنة ٢٠٢٠ كمشاريع خاصة، خارج صندوق الدولة التقليدي ، ويمكن لهذا المولود ان ينجح وينمو اكثر .

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