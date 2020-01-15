الاسلوب الصحيح للحداد على شهداء التظاهرة

🖋الشيخ محمد الربيعي

سؤال : هل تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة وبالخصوص التعليمية منها يعد من مظاهر الحداد والوفاء لدماء الشهداء !!

نقول احبتي يا ابناء ( الوسط والجنوب الشرفاء ) ...

لايكون الحداد والوفاء للشهداء بتعطيل الدوام انما تكرم الشهداء بترك الفساد على مستوى (الفرد والمجتمع) ، فاما الفرد ان يكون مستقيمابذاته وعاملا بتعاليم الدين و بالقيم و الاخلاق وعدم اللجوء الى التكاسل وعدم النزاهة بتأدية (الواجب الوظيفي) او(الحرفي) واما المجتمع بتكافله وتعاونه وتوحيد صفوفه وعدم اللجوء الى تصفية الحسابات والتسقيط وترك سياسة القاء اللوم على جهة دون جهة اخرى وعدم اعتماد هذا الاسلوب بأنه لغة الحوار بيننا ....

علينا ايها الاحبة الاقتداء بسياسة النبي ( ص ) التي اتبعها في (فتح مكة)،وجعلها منهاجا للعمل،وطرح المطالب بالطرق الشرعية العقلائية الانسانية القانونية وبهذا تكرم الشهداء فأذن الكرامة الحقيقة تكون بالتوجه بسلوك ومنهج يؤدي للبناء، واما استغلال تلك الدماء الزكية لتعطيل الحياة هذا ليس من العقل والمنطق والدين والقانون والعرف،ومن هنا ادعوا ( الاسرة العراقية ) ان تقوم بواجبها بتوعية ابنائها ،بأن تكون الطريقة الصحيحة لتخليد الشهداء هي الاستمرار بعجلة البناء لاتوقفها