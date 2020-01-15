المقالات

الموظف المتقاعد قادة الماضي وخبرة الحاضر


🖋الشيخ محمد الربيعي

 

ونحن نودع في مؤسساتنا هذه الايام جملة من الموظفين باحالتهم على التقاعد  الذين قدموا الكثير من العطاء والانجاز لايسعنا الا ان نقول بحقهم 💐 شكرا 💐 لما قدمتموه فمن لايشكر المخلوق لايشكر الخالق وانتم جميعا تستحقون الشكر والثناء فلولاكم لم تكن مؤسساتنا لتصل الى أفضل المراتب ، ولولا جهودكم لما كان للنجاح اي وصول ، ولما تحققت الاهداف ، فأنتم اساس رفعة هذه المؤسسات واساس تقدمها وانتم شعلة النجاح الحقيقية والتطور فشكرا لكم ،فأنتم نعم الموظفين المخلصين الذين حملتم امانة العمل والاخلاص في اعناقكم طيلة فترة ادائكم الوظيفي ، وانتم بأدائكم  المميز اثبتم ان العمل ليس مجرد تشريف ولاهو منصب للمفاخرة ،بل هو تكليف وأمانة وقد اديتم ماعليكم لخدمة وطنكم حتى اشتعل راسكم شيبا  فكان ذلك البياض في راس علامة على بياض الذات ، حفظكم الله وادام نعمة العافية عليكم

ــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
امريكا ستهزم..فصائل المقاومة على كلمة سواء
China چاينه
مقترح لإنقاذ الاتفاقية
الحلم الكردي هل سيتحقق بفتح وتوسيع القنصليات
الاسلوب الصحيح للحداد على شهداء التظاهرة
الاسلوب الصحيح للحداد على شهداء التظاهرة
الاسلوب الصحيح للحداد على شهداء التظاهرة
الحلبوسي مغردا
هم الحرية
الموظف المتقاعد قادة الماضي وخبرة الحاضر
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.08
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك