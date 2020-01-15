الموظف المتقاعد قادة الماضي وخبرة الحاضر

🖋الشيخ محمد الربيعي

ونحن نودع في مؤسساتنا هذه الايام جملة من الموظفين باحالتهم على التقاعد الذين قدموا الكثير من العطاء والانجاز لايسعنا الا ان نقول بحقهم 💐 شكرا 💐 لما قدمتموه فمن لايشكر المخلوق لايشكر الخالق وانتم جميعا تستحقون الشكر والثناء فلولاكم لم تكن مؤسساتنا لتصل الى أفضل المراتب ، ولولا جهودكم لما كان للنجاح اي وصول ، ولما تحققت الاهداف ، فأنتم اساس رفعة هذه المؤسسات واساس تقدمها وانتم شعلة النجاح الحقيقية والتطور فشكرا لكم ،فأنتم نعم الموظفين المخلصين الذين حملتم امانة العمل والاخلاص في اعناقكم طيلة فترة ادائكم الوظيفي ، وانتم بأدائكم المميز اثبتم ان العمل ليس مجرد تشريف ولاهو منصب للمفاخرة ،بل هو تكليف وأمانة وقد اديتم ماعليكم لخدمة وطنكم حتى اشتعل راسكم شيبا فكان ذلك البياض في راس علامة على بياض الذات ، حفظكم الله وادام نعمة العافية عليكم

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