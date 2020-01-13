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نحمي العلم بامر الشعب


🖋الشيخ محمد الربيعي

 

اشتهرت مقولة ميكافيل مؤلف كتاب ( الامير ) ( ان الغاية تبرر الوسيلة )  قاعدة شيطانية استغلت كثرا وكانت المبرر الاجرامي للطواغيت والمستعمرين يتخذوا اي وسيلة بحجه الوصول الى هدفهم، اما الاسلام لا يرى لها وجودا ومنهجه خلاف ذلك( الغاية لا تبرر الوسيلة وان الهدف النبيل يصل الية بالوسائل نبيله) وهذا مااكده الامام الحسين ( ع ) عند انطلاقته ضد الطاغوت ( الاموي)  ( ما خرجت اشرا ولا  بطرا ولا مفسدا انما لطلب الاصلاح بامة جدي اامر بالمعروف وانهى عن المنكر ) اذن وسيلة تحقيق الهدف هو الضوابط  الشرعية،فما نشهد اليوم من ( هجر مؤسسات التعليم) هو بعيد عن دائرة الاصلاح وخلط الاوراق،بحجة التظاهرة وبعبارة ادق( حقا استغل للباطل ).

والا عبارة ،(مغلق بامر الشعب ) اي شعب تكتب بالسانه ؟هل يوجد شعب يرضى هجر العلم والتعليم وكيف نكون دعاة ضد الفساد ونحن نشجع على الفساد (يا ابناء الجنوب والوسط الشرفاء)يامن تظاهرتم لمطالب مشروعة وواضحة انتبهوا  لما يحصل علينا ان نكون واعين اكثر ونرفض الوسائل الغير صحيحه في التعبير عن الراي،ندعوا الجميع ان يتحمل المسؤولية ووضع حد لهذه الاعمال وان نصحوا لما يجري والا هذه مفسده .

احبائي لا يمكر بكم العدوا ويوجهكم لمافية الخلاف والاختلاف والتقاتل ،لنرفع شعارا ( نحمي العلم  بامر الشعب)،نسال الله ان يهدي شعبنا الى ما هو اقوم.

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