🖋الشيخ محمد الربيعي

عندما نجتمع معا غالبا مانتحدث عن المشاكل التي تعاني منه مجتمعاتنا وعن تفشي المفاسد والسلبيات نتحدث عن الفقر والتخلف والتبعية السياسية للقوى الاجنبية والتمزق الاجتماعي وتفكك الاسرة والنسبة العالية للامية والجهل والبطالة وغير ذلك من نقاط السلب التي نلاحظها هنا وهناك ولكن السؤال المهم في هذا المجال هو : من المسؤول ؟ وعندما نتسائل عن المسؤول ترى الاجوبة المختلفة فمنهم من يلقي بكل اللوم على السلطات والحكومات وهناك من يلقي بالكرة في ملعب القوى الاجنبية المعادية ويقول بعضهم المسؤولية تقع على عاتق العلماء والحوزات الدينية ورابع يلقي باللائمة على الاحزاب السياسية والحركات الناشطة في المجتمع والى اخره من اراء وهكذا تجد كل واحد يرمي بالمسؤولية على الاخرين ويلوم الكل باستثناء نفسه والحقيقة الامر اننا كلنا مسؤولون عن اوضاعنا سواء الرجل والمراة والصغير والكبير وكل فئات سياسي والحزاب والحركات والحوزات والجامعات وفلاح والكاسب ووووالى اخره الكل مسؤول فلو تحمل كل واحد منا مسؤوليته في دائرة تواجده وعمله وتحركه لتغيرت الاوضاع الى الافضل فكلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته فما ندعي فسادهم لم ياتوا من كوكبا اخرا وانما هم بشر انبثقوا من ذات مجتمعنا فلو كانوا وكنا بالاصل نعي حقيقية المسؤولية لتوفقنا جميعا فنرى صلاح المجتمع اولى من صلاح السياسين لان نفس المجتمع سينتج نسخة اخرى غير مختلفه ان لم يبدا هو باصلاح ذاته على مستوى الفرد والمجتمع

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