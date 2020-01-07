اني بعد ما انتقد احد..شلي علاقة بوية ..

احمد لعيبي
اني صاحب عايلة وابوي ما يقبل انشر اي شي على جماعة السفارة اللي جاي يحضرون لتظاهرة دعم الوجود الامريكي وعدهم قامات ودولارات وقنوات الشرقية ودجلة والحدث ..
مالي علاقة بالاعلاميين اللي دفعلهم فايق كل واحد يصور منشوره ويدزه ب٥٠٠دولار
واذا بقت امريكا بالعراق يسويله راتب شهري
واهم شي امريكا وترامب عدهم ...
هسة اني ليش مدخل روحي بشغلات
مالي علاقة بيها ..
وادم تريد تطلع ...ط...من اجل الدولار والنصر
اني الفكر الشروكي شعليه ...
بالاخير اطلع ذيل حتى قائد الحشد اللي احبه
يطلع ذيل وكتلته امريكا مو ايران
بس لازم انتقد ايران واعوف امريكا...
زين امريكا غير ديمقراطية
غير تحترم ارادة الشعوب والبرلمان ..
زين الحلبوسي من نزع سترته مو جان وطني
شو هسة كلها نازعه وصايرة وطنية
بس ما نازعين سترهم ..
نازعين غير شي ..
عمي شعليه ..رحمه للعباس ابو فاضل
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قبل كم يوم عطلت سيارتي على طريق مطار ابو مهدي المهندس
وكف لي واحد عنده بيكب مكسرة
وحاط صورة سيد مقتدى مكتوب جواها
جبروتهم تحت قدميك ..
جاي اتشاقه وياه كتله همه منو ذولة الجبروتهم تحت قدمي ابوهاشم ..
حك راسه وكالي عندك اصبانه ١٢
كتله لا
عندك بلايس
كتله لا ..
عندك درنفيس
كتله لا ...
كال شلون تريد اجاوبك على جبروتهم تحت قدميك
وانت جايني ايد ورة وايد كدام ...
عموما هاي على امريكا ..
هسة اذا ما عندك درنفيس وبلايس واصبانه
مدلي ايدك وادفع وياي ..
مو انوب سيارتك وانت فاك حلكك علي ..
مدري عليمن جبناها
لا عنده شي وانوب حتى ايده ما يرفعها ...
اني مالي علاقة
واحد من جماعة السيد يكول هاي على امريكا
مو انوب اتذبونها براسي ..
وانوب هسة غرد تغريدة مصبوبة كونكريت ..
هسة اني شعلي
همه وابو هاشم ..
حيل بيهم ..جا قابل يسكت
لو يخاف مثلي ..
احمد لعيبي
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