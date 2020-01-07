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انت بكيفك عزيزي القارئ..

53 2020-01-07

احمد لعيبي

 

انا لا وي محور ولا وي دولة ..

عندي العراق اهم من كلشي ..

كفيلك الحمزة ابو احزامين

كل المحاور والدول تبحث عن مصلحتها

واخر شي مصلحة العراق ..

بس هناك عراقيين يدافعون عن الدول والمحاور

باقلامهم وافواهم ومؤخراتهم ...

وعنده استعداد يسحق بلده لأي سبب

حتى يرضن عليه امهات النفخ وامهات ال..

 

هسة انت تضوج من قيس واكرم

الحشد وجنوده شلهم علاقة ذاب كل سمومك عليهم وعلى عوائلهم حتى يكولون عنك وطني ..

ومن نحجي وياك وكلت ..

اني ما عندي شي وي الجنود بس وي القادة ..

لان تابعين لايران الفارسية ..

على اساس انت مقاتل بالحشد والقائد مالتك كان جيفارا العصابجي لو ماو الشيوعي ...

ننتقد امريكا وطلعت علينه اعضائك التناسلية المسموعه والمرئية وطلع ترامب اشرف من قادة الحشد

والجنود الامريكان يحمون الوطن ووزير الدفاع الامريكي حامي العراق وياكل خبز وجاي

ولا مسوي شي بافغانستان ولبنان واليمن ..

ولا عنده محاور

ولا عنده اعداء مثل الصين واليابان وروسيا ..

انت شتريد رحمه لأهلك ..

لا انت ضام لسانك.

لا انت حافظ...ط....

لا انت واكف بساتر..

لا انت محترم ومحترم الوادم..

واحدكم حتى علف حيواني ما يرهم

دنقرضوا رحمه للحمزة ابو احزامين..

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