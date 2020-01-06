احمد لعيبي
ربي ..
امريكا راح توقف مشروع ترامب السكني ابو المليون وحدة سكنية..
امريكا راح تطفي محطة واشنطن العملاقة والعراق يبقى بدون كهرباء..
امريكا راح تلغي اتفاقية الف جامعة عراقية ونروح ندرس بجامعة المصطفى الايرانية ..
امريكا راح تمنع الكالة الايرانية وساديا التركية وميزو السعودية وتخلينه بطرك المشن ونستلة عماد..
امريكا راح توقف المترو العظيم اللي بباب الشركي وتوقف خط سكك الحديد بين العراق ودول المنطقة..
امريكا راح توقف مشروع الحفاظات والجيوش الالكترونية وتمويل الصفحات اللي تموت عالشعب العراقي ...
امريكا راح تعوف إسناد الطبقة السياسية المصلحة وتدعم الفاسدين بس ..!
امريكا راح تحاصر العراق وتموت مزارع الابقار والسمك والثروة الحيوانية الامريكية العراقية..
امريكا راح تعطل الايفون بالعراق ونرجع للدمعه والطابوكه ياربي ...
امريكا راح تسحب الدولار الأمريكي من العراق ونبقى تحت رحمة التومان والروبية والدينار ..
امريكا راح تحارب ايران وتركيا وتعوفنه بالضيم محد يدافع عنه ضد داعش لان امريكا حمتنا من داعش ..
#وين ابن السفارة اليفزعنه
#وين ابن ترامب اليفزعلنه ...
عمي الوطنيين الجدد
اخذوا نفس كلش جبير ..
بعد ..بعد..بعد .بعد..اتنفسوا اكثر ..ذبوا الهوة ..اي ..
امريكا بورطة ..
لا عنتريات ولا عقوبات ولا حصار
كفيلك حبش بن الكاظم
عدنا بس مزرعة بيتنجان بالصويرة اتسد عين تمثال الحرية اللي بواشطن ..
تهدوا شوية ..
واللي طالع منه شي خل يغطيه رحمه لوالديكم ..!
ولو علواه على ايام الخير كنا نلبس البريج نعال من يعيدونه...!!
#العراق_اقوى
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