سوالف أهلنة ...

باقر الجبوري

رجعيون وليس مرجعيون ...

رسالة اعتذر عنها مقدما !!!

الى الذين أرهقوا أسماعنا بكلامهم عن التفريق والتمييز بين الحشد الايراني والحشد المرجعي

خايبين شني السالفة !!!

المرجعية تگول ... الشهداء أبطال قادة النصر على داعش !!!

السيد الصافي (( ممثل المرجعية )) يصلي عليهم بكربلاء !!!

أية الله الشيخ بشير النجفي يصلي عليهم بالنجف !!!

سيد محمد رضا السيستاني يستقبل جثامينهم بالمطار ويشارك بالصلاة عليهم !!!

نخبة الحوزة من العلماء يشاركون في التشييع والصلاة !!!

النداء في الصحن الحيدري ...

عهد والله يا زهراء ما ننسى حسينا

شنو السالفة ... احنة ذيول وما ندري ..

ما تفهمونه حبايب شكوا ماكوا ...

الجماعة كانوا يقولون لنا ان (( المرجعية )) تطالب في خطبها حسب فهمهم ( اللوذعي ) بان تكون المسافة واحدة للحكومة العراقية مع الجارة العزيزة ايران أو الجارة الأعز السعودية وأن تبنى العلاقة معهما بتغليب المصلحة الوطنية ...

يعني على كلامهم المفروض اليوم لو مات محمد ابن سلمان فالمفروض يتم تشييعه بالعراق ابغداد وكربلاء والنجف مثل ما شيعوا المهندس وسليماني ...

والسيد محمد رضا يصلي عليه

مو صحيح لو مو صحيح ...

الحقيقة انكم رجعيون وليس مرجعيون ...

كنتم السبب الاول في جعل المرجعية تقول ( بحت أصواتنا )

فكانت المرجعية في واد وانتم من تدعون الولاء لها في واد أخر حتى اوصلتموها للقول ((لا حاجة لوصفة الدكتور عندما لا يتقيد بها المريض )) ...

المرجعية كانت تعتقد ان كلامها معكم من الواضحات فبينتم لها بجهلكم انها كانت على خطأ ...

تحياتي لكم ...

اخوكم الذيل الايراني الولائي القمي المرجعي النجفي الفقير

باقر الجبوري