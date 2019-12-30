الغباء والاستحمار في سياسة الامريكان

فراس الجوراني

لاتدفع ضربة الحروب في وقتها الفاتورة تأتي سابقا .

أن الحرب بين الحق والباطل قائمة منذ ان خلق الله الارض ،وخلق ادم وحواء فأن الحرب بين الحق والباطل مستمرة ،الى ان يرث الارض ومن عليها. علما بأن الحق ينتصر دائما على الباطل والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغة فأذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ).

هذا الصراع الدائم ليس وليد اليوم بل هو ممتد على عمق التاريخ وقد اتخذ هذا الصراع صورا واشكالا عديدة ولم يقتصر على الصراع الفردي بين افراد وجماعات محدودة ،بل تجاوز الى صراع دولي فتسبب بحروب ومعارك طاحنة .

صراع العراق مع امريكا دائم وقائم ،وخصوصا بعد سقوط الطاغية المقبور هدام ،هنا بدأت مرحلة جديدة من الصراع وبدأت امريكا تنفذ سمومها وترسم مخططاتها ، ومن اكبر تلك المخططات هي حرب داعش وهي المؤامرة الكبرى التي راهن عليها الكثير،وباءت بالفشل المخزي لامريكا واذنابها .

لكنها ليست النهاية مع سياسة بني صهيون..من هنا بدأت اولى مخططاتهم ضد الحشد الشعبي الذي سبب لهم العقدة والقلق كونه جيش عقائدي يشتري الشهادة بدمه بتكليف شرعي .

اليوم وكسابقتها من الايام يتجاوز المحور الامريكي بضربات على كتائب حزب الله ،اسفرت عن وقوع شهداء وجرحى..

ماذا تتوقع امريكا كيف سيكون الرد ؟ هي تعلم ان الرد قاسي جدا جدا ووضعت يدها في الزيت المغلي ولاتنسو ان هناك حكمة تقول ( لاتدفع ضربة الحرب في وقت الحرب احيانا ، قد تأتي الفاتورة لاحقا)