المقالات

الغباء والاستحمار في سياسة الامريكان


 

فراس الجوراني

 

 

لاتدفع ضربة الحروب في وقتها الفاتورة تأتي سابقا .

أن الحرب بين الحق والباطل قائمة منذ ان خلق الله الارض ،وخلق ادم وحواء فأن الحرب بين الحق والباطل مستمرة ،الى ان يرث الارض ومن عليها. علما بأن الحق ينتصر دائما على الباطل والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغة فأذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ).

 هذا الصراع الدائم ليس وليد اليوم بل هو ممتد على عمق التاريخ وقد اتخذ هذا الصراع صورا واشكالا عديدة ولم يقتصر على الصراع الفردي بين افراد وجماعات محدودة ،بل تجاوز الى صراع دولي فتسبب بحروب ومعارك طاحنة .

 صراع العراق مع امريكا دائم وقائم ،وخصوصا بعد سقوط الطاغية المقبور هدام  ،هنا بدأت مرحلة جديدة من الصراع وبدأت امريكا تنفذ سمومها وترسم مخططاتها ، ومن اكبر تلك المخططات هي حرب داعش وهي المؤامرة الكبرى التي راهن عليها الكثير،وباءت بالفشل المخزي لامريكا واذنابها .

لكنها ليست النهاية مع سياسة بني صهيون..من هنا بدأت اولى مخططاتهم ضد الحشد الشعبي الذي سبب لهم العقدة والقلق كونه جيش عقائدي يشتري الشهادة بدمه بتكليف شرعي .

اليوم  وكسابقتها من الايام  يتجاوز المحور الامريكي بضربات على كتائب حزب الله ،اسفرت عن وقوع شهداء وجرحى..

  ماذا  تتوقع امريكا كيف سيكون الرد ؟ هي تعلم ان الرد قاسي جدا جدا  ووضعت يدها في الزيت المغلي ولاتنسو ان هناك حكمة تقول ( لاتدفع ضربة الحرب في وقت الحرب احيانا  ، قد تأتي الفاتورة لاحقا)

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشجاعة بذرة فينا ايها الحمقى ..!
الحشد اسد العراق 
الغباء والاستحمار في سياسة الامريكان
الاعتباط السياسي في العراق
العراق.. المواجهة المباشرة  
الضربة الامريكية الاهداف والدوافع
الحشد الشعبي المقدس روح الأمة....
الضربة الامريكية للحشد الشعبي لماذا والى اين؟!
⚠️# قراءة خاطفة للضربة الامريكية الاخيرة
الحشد ارادة البقاء بشرف
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي الجبوري : فايــــــــــــــــــــــــق العربنجي باخلاقه لا يهدد ويتوعد بقدر ماهو يعرض عمالته على الامريكان هو فهم اللعبة كن ضد ...
الموضوع :
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
ابنك ياعراق : للاسف العراق وصل الى هذه المرحلة بلا سياده وبلا احترام من قبل العالم وخصوصا امريكا اللعينه , ...
الموضوع :
الضربة الامريكية للحشد الشعبي لماذا والى اين؟!
عباس قنبر هاشم : اللهم وفق الجمیع لخدمة العراق وشعبه ...
الموضوع :
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجتمع مع برهم صالح
ابنك ياعراق : اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ...
الموضوع :
مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي : أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ...
الموضوع :
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
احمد قاسم محمد : سلام عليك انا مواطن من مدينة الموصل لي مشكلة او معاملة في أمانة العامة في مجلس الوزراء ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ali al iraqy : السلام عليكم قبل ٣ أيام حوالي استدعوا فوجان من الحشد من الموصل الى بغداد وبعد يومين ادخلوا ...
الموضوع :
مصدر: إنذار (ج) في صفوف الحشد الشعبي تأهباً لتحركات اميركية متوقعة
عمر : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قائل هذه الأبيات؟ ...
الموضوع :
قصيدة حبي لكم يا آل بيتِ المصطفى
ابو حسنين : اجزم بكل ما اصاب العراق من بعد 2003 ولحد الان من تخريب وقتل وفساد يدار من قبل ...
الموضوع :
فضيحة من العيار الثقيل ... ما سر تبرأ مكتب الصدر لمجموعة من اتباعه في البصرة
يسر نوري : #مناشدة_إلى_معالي_وزيره_التربية_المحترمه نحن شريحه من خريجو كلية التربيه الاساسيه قسم التربية الاسرية والمهن الفنيه نناشد الوزارة بوضع الحلول ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك