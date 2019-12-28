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جنسيات الدول وأعداد الدواعش الذين أرسلتهم للعراق


✍ ميثم العطواني

نشرت الأمم المتحدة أعداد وجنسيات تنظيم داعش الإرهابي تزامنا مع الذكرى السنوية لتحرير الأرضِ العراقية من عصابات داعش القذر .
وكان أعداد وجنسيات مقاتلي التنظيم الإرهابي الذين شاركوا بالقتل والإغتصاب والتهجير والتغييب في العراق على النحو الآتي :-

تونس ٣٠٠٠
روسيا ٢٧٠٠
السعودية ٢٥٠٠
تركمانستان ٢٠٦٠
فرنسا ١٦٠٠
الأردن ١٥٠٠
المغرب ١٥٠٠
تركيا ١٠٠٠
لبنان ٩٠٠
بريطانيا ٧٥٠
ليبيا ٦٠٠
ألمانيا ٦٠٠
بلجيكا ٥٢٠
أوزباكستان ٥٠٠
باكستان ٥٠٠
مصر ٤٠٠
البوسنة ٣٤٠
السويد ٣٠٠
هولندا ٢٥٠
كازاخستان ٢٥٠
طاجكستان ٢٠٠
قيرغستان ٢٠٠
الجزائر ٢٠٠
النمسا ١٥٠
كوزوفو ١٥٠
استراليا ١٢٥
فلسطين ١٢٠
اليمن ١١٠
اسبانيا ١٠٠
بنما ٩٠
البانيا ٩٠
ايطاليا ٨٠
الكويت ٧٠
سويسرا ٧٠
فلندا ٧٠
صربيا ٧٠
النرويج ٦٠
أفغانستان ٥٠
ايرلندا ٣٠
الإمارات ١٥
البحرين ١٢
مقدونيا ١٢
نيوزلندا ٦
استونيا ٢
لكسمبورج ١
بلغاريا ١

حيث شاركت أكثر من ٤٦ دولة بإرسال عناصر داعش للعراق من بينها ١٣ دولة عربية .
وجاء في مقدمة الدول التي أرسلت الأرهاب للعراق ، تونس وروسيا والسعودية وتركمانستان وفرنسا والأردن والمغرب ، بحسب أحصائيات الأمم المتحدة الرسمية .
على الصعيد ذاته تفيد المصادر المحلية العراقية أن مشاركة تلك الدول كانت أكثر بكثير مما جاء في تقرير الأمم المتحدة الرسمي ، وكان دور بعضها لم يقتصر على إرسال المقاتلين بل شمل الدعم المالي والسلاح والعجلات المفخخة ، بينما كان دور أمريكا وإسرائيل البارز والأهم لدعم التنظيم .

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