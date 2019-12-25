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الى النبي عيسى المسيح

33 2019-12-25

 

بسم عيسى وأمه مريم القديسة. .

بسم كل تمرة تساقطت رطبآ على العذراء البتول. .

بسم الحضارة التي تجمعنا. ..

بسم دجلة الذي شربنا من مائه بيد واحدة ..

إلى إخوتنا في الوطن وشركائنا فيه. .

إلى القلوب الطيبة التي طالما أوقفت احتفائها بعيسى من أجل الحسين. ..!!

إلى عشاق الحياة ذوي الأيادي البيضاء والقلوب النقية. .

إلى الدير والكنيسة قبلة من الجامع والحسينية. ..!!

إلى جرس الكنيسة حين يعانقه صوت الآذان. ..!!

إلى كل قس وراهبة وراهب وأب وبطريارك في وطننا الغالي وعالمنا الرحب الإنساني. .

من عنق يحمل قلادة سيف علي الى عنق يحمل الصليب. .

كل عام وانتم  نحن. .

كل عام وانتم بألف خير بميلاد عيسى ورأس السنة الميلادية. .

كل عام ونحن أخوة في المحنة والوطن. .

كل عام وعيسى ينتظر القائم لنقيم معآ دولة الحب والحق والسلام. .

من قلب يحبكم كل عام ونحن معآ إخوتنا المسيح. ..

وأبلغ من كل كلام ما قالته المرجعية..

المواطنةروح وطن

 

 

 

 

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