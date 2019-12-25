الى النبي عيسى المسيح

بسم عيسى وأمه مريم القديسة. .
بسم كل تمرة تساقطت رطبآ على العذراء البتول. .
بسم الحضارة التي تجمعنا. ..
بسم دجلة الذي شربنا من مائه بيد واحدة ..
إلى إخوتنا في الوطن وشركائنا فيه. .
إلى القلوب الطيبة التي طالما أوقفت احتفائها بعيسى من أجل الحسين. ..!!
إلى عشاق الحياة ذوي الأيادي البيضاء والقلوب النقية. .
إلى الدير والكنيسة قبلة من الجامع والحسينية. ..!!
إلى جرس الكنيسة حين يعانقه صوت الآذان. ..!!
إلى كل قس وراهبة وراهب وأب وبطريارك في وطننا الغالي وعالمنا الرحب الإنساني. .
من عنق يحمل قلادة سيف علي الى عنق يحمل الصليب. .
كل عام وانتم نحن. .
كل عام وانتم بألف خير بميلاد عيسى ورأس السنة الميلادية. .
كل عام ونحن أخوة في المحنة والوطن. .
كل عام وعيسى ينتظر القائم لنقيم معآ دولة الحب والحق والسلام. .
من قلب يحبكم كل عام ونحن معآ إخوتنا المسيح. ..
وأبلغ من كل كلام ما قالته المرجعية..
المواطنةروح وطن
https://telegram.me/buratha