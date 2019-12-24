تعليق على جلسة مجلس النواب التي بثتها قناة العراقية مباشرة

احمد لعيبي

1..إدارة الجلسة كانت محكمة جدا من قبل النائب حسن الكعبي خلاف الجلسات الماضية بإدارة الحلبوسي ..💪💪

2..قدوم رؤوساء الكتل لمنصة البرلمان لغرض التصويت على قانون الانتخابات فكرة جهنمية..😝

3..اعلان اسماء المتغيبين عن جلسة البرلمان في الدائرة الاعلامية سيفضح المتغيبين امام الرأي العام.

4..جلسات البرلمان المباشرة وحركة النواب داخل القاعة تذكرني بحمامات الكاظمية القديمة ايام الاعراس ..🤳🤳

5..كانت هناك جدية واضحة من الاعم الاغلب من الحضور للمضي بإقرار القانون حتى وان كانوا مرغمين بسبب ضغوطات الشارع العراقي المتمثل بالمتظاهرين السلميين ..

6..الكافتريا كانت شريكة واضحة لقاعة البرلمان من خلال الدخول والخروج للبرلمانين

7..كلمة الحلبوسي الاخيرة عن مزدوجي الجنسية يجب ان تشرع بقانون يصوت عليه ويكون بالتفصيل الكامل بدل المزايدات الإعلامية

8..لو لم تقطع قناة العراقية الصوت وابقت الصورة لسمعنا الكثير من البلاوي والنعاوي داخل الجلسة..

9..مجلس النواب الحالي يجب ان لا يستمر اكثر من منتصف العام المقبل على ابعد التوقيتات فليس من المعقول ان يحضر للجلسة ١٧٧ نائب ويتغيب الاخرون في هذا الظرف الحرج للبلد..

10...اللفاف مال الحلبوسي كيوت كلش ..بالعافية عليه وبالخير والستر ..

#خطوة_اولى_بالاتجاه_الصحيح