المقالات

عندما يغيب العقل في العراق


محمد كاظم خضير

 

عندما يغيب العقل تتلاشى الأحلام وتتحلل المجتمعات من القيم والضوابط وتعم الفوضى والرغبة بالثأر والانتقام وتقفل آفاق المستقبل وتستغرق المجموعات والأفراد في إيقاظ جراح الماضي من الأمس القريب وصولا إلى مئات وآلاف السنين.

عندما يغيب العقل تسقط المعايير والمواصفات، عندها يتجرأ الجاهل على العاقل والمرتكب على البريء. عندما يغيب العقل تُستباح قواعد الانتظام وثقافة الأعراف الجامعة والمانعة للتفلت والتفكك والانهيار وتعم الوقاحة وتستباح المقامات.

عندما يغيب العقل تنهار الدول والمؤسسات وتسود القبلية والعصبية والطائفية والمذهبية، وتتقدم السفاهة على الفصاحة، والدجل على الصدق والالتزام، ويسود الادعاء وارتكاب المحرمات. عندما يغيب العقل يتولى الكفار شؤون الأديان والبغاة شؤون الناس، ويصبح الحلال حراماً والحرام حلالاً، وتتجدد شريعة الغاب بأثواب حديثة وتستبيح وحوش عشاق السلطة كل المحرمات.

 عندما يغيب العقل تصبح الدول الصغيرة حقول رماية لأسلحة الكبار ونزاعات الجوار ويصبح المواطنون كالفئران البيضاء تحت التجارب والاختبارات كما حدث ولا يزال يحدث في العراق .

عندما يغيب العقل يعود الحديث عن أبناء الست وأبناء الجارية وأبناء المدن وأبناء الارياف النائية، ويتقدم أدعياء الاختصاصات المحدودة على أصحاب الأحلام غير المحدودة.

 عندما يغيب العقل تكثر الشطارات التافهة من الزعماء الكبار والصغار الذين يحتقرون الناس ويتوهمون تفوقهم على الآخرين بالعنف او بالنسب أو بالولاءات الخارجية أو بالجريمة بدون عقاب.

 عندما يغيب العقل تنعدم الملامح والأسماء ويصبح لا فرق بين اللا-أحد أو فلان أو فلان في ذلك التشاور البعيد كل البعد عن العقل وعن أحلام شابات وشباب العراق .

عندما يغيب العقل يصبح كل ما هو متوقع مخيفاً ومريباً ويسود الظلام وتتنطح طيور الظلام للتحكم بالبلاد والعباد.

 عندما يغيب العقل يصبح المقاوم مقاولاً والإصلاحي فاسداً والتغييري سلفياً والحليف غبياً وحاقداً أعمى والاستشرافي الواعد انهزامياً فاشلاً.

 عندما يغيب العقل يصبح العلماء أدوات بأيدي المستبد الظالم وتتبدل علامات الطرق نحو النعيم ونحو الجحيم.

 عندما يغيب العقل تنعدم الأسئلة وتكثر الإجابات ويغيب إبداع الشعراء وتصدح خطابات الببغاوات ويهج الحمام وتستوطن الغربان.

عندما يغيب العقل يغامر الأغبياء في استحمار الناس ويصبح كل زعيم أو نائب أو وزير أو كاتب يحدث نفسه ليل نهار، ويعتقد أن الناس معجبة بهلوساته وحماقاته وغبائه الواضح بدون أي التباس.

 عندما يغيب العقل تنهار كل الاكتشافات والخلاصات والتجارب والابتكارات وآفاق التجدد الانسيابي في رحلة شغف الإنسان بالمجهول وحلمه الدائم بمعرفة ما لا يعرف والمتوالد في خيال الأجيال.

عندما يغيب العقل في العقل يحدث ما نشهده منذ أسابيع طوال من محاولات خداع الناس بالتأويل والتفسير بين الثورة والثوار والانتفاضة والحراك وأصحاب الاختصاص والأحزاب والسفارات وتعميم الشعارات إلى حد الالتباس والعجز عن تفسير ذلك التصدع الواضح حتى الفراق بين الأجيال الصاعدة وخيالها المتجدد والواعد والجميل وبين أهل السلطة الهرمة والمنكفئة على ذاتها والقابعة خارج الزمان والمكان. .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من الذي يغتـال المتظاهرين؟ ولماذا؟
عندما يغيب العقل في العراق
من قصص #حشدامش / ثلاث شقيقات وأب شهيد...!
أُمِيَّةُ التَحزُّب
من هي النخبة السياسية الجديدة التي ستقود البلاد ؟!!
لعبة التسقيط والفرض ... هل يعي ذلك الشيعة؟
شهيد وعلم ..!
جريمة الوثبة بين اعترافات المدانين وسكاكين المحرضين
ما الذي خسرته ايران في العراق ؟!  
الطبيعه الاستراتيجيه للصراع على الغاز والنفط اللبنانيين...!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ...
الموضوع :
التفكير في بكرى
اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ...
الموضوع :
صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة
عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بنت المرجعية : متى تنتهي ايها العمر ما حل بك حل بي كتابة رائعة لجيل عاش كل تلك السنين وما ...
الموضوع :
متى تنتهي أيها العمر؟!
فيسبوك