عندما يغيب العقل في العراق

محمد كاظم خضير

عندما يغيب العقل تتلاشى الأحلام وتتحلل المجتمعات من القيم والضوابط وتعم الفوضى والرغبة بالثأر والانتقام وتقفل آفاق المستقبل وتستغرق المجموعات والأفراد في إيقاظ جراح الماضي من الأمس القريب وصولا إلى مئات وآلاف السنين.

عندما يغيب العقل تسقط المعايير والمواصفات، عندها يتجرأ الجاهل على العاقل والمرتكب على البريء. عندما يغيب العقل تُستباح قواعد الانتظام وثقافة الأعراف الجامعة والمانعة للتفلت والتفكك والانهيار وتعم الوقاحة وتستباح المقامات.

عندما يغيب العقل تنهار الدول والمؤسسات وتسود القبلية والعصبية والطائفية والمذهبية، وتتقدم السفاهة على الفصاحة، والدجل على الصدق والالتزام، ويسود الادعاء وارتكاب المحرمات. عندما يغيب العقل يتولى الكفار شؤون الأديان والبغاة شؤون الناس، ويصبح الحلال حراماً والحرام حلالاً، وتتجدد شريعة الغاب بأثواب حديثة وتستبيح وحوش عشاق السلطة كل المحرمات.

عندما يغيب العقل تصبح الدول الصغيرة حقول رماية لأسلحة الكبار ونزاعات الجوار ويصبح المواطنون كالفئران البيضاء تحت التجارب والاختبارات كما حدث ولا يزال يحدث في العراق .

عندما يغيب العقل يعود الحديث عن أبناء الست وأبناء الجارية وأبناء المدن وأبناء الارياف النائية، ويتقدم أدعياء الاختصاصات المحدودة على أصحاب الأحلام غير المحدودة.

عندما يغيب العقل تكثر الشطارات التافهة من الزعماء الكبار والصغار الذين يحتقرون الناس ويتوهمون تفوقهم على الآخرين بالعنف او بالنسب أو بالولاءات الخارجية أو بالجريمة بدون عقاب.

عندما يغيب العقل تنعدم الملامح والأسماء ويصبح لا فرق بين اللا-أحد أو فلان أو فلان في ذلك التشاور البعيد كل البعد عن العقل وعن أحلام شابات وشباب العراق .

عندما يغيب العقل يصبح كل ما هو متوقع مخيفاً ومريباً ويسود الظلام وتتنطح طيور الظلام للتحكم بالبلاد والعباد.

عندما يغيب العقل يصبح المقاوم مقاولاً والإصلاحي فاسداً والتغييري سلفياً والحليف غبياً وحاقداً أعمى والاستشرافي الواعد انهزامياً فاشلاً.

عندما يغيب العقل يصبح العلماء أدوات بأيدي المستبد الظالم وتتبدل علامات الطرق نحو النعيم ونحو الجحيم.

عندما يغيب العقل تنعدم الأسئلة وتكثر الإجابات ويغيب إبداع الشعراء وتصدح خطابات الببغاوات ويهج الحمام وتستوطن الغربان.

عندما يغيب العقل يغامر الأغبياء في استحمار الناس ويصبح كل زعيم أو نائب أو وزير أو كاتب يحدث نفسه ليل نهار، ويعتقد أن الناس معجبة بهلوساته وحماقاته وغبائه الواضح بدون أي التباس.

عندما يغيب العقل تنهار كل الاكتشافات والخلاصات والتجارب والابتكارات وآفاق التجدد الانسيابي في رحلة شغف الإنسان بالمجهول وحلمه الدائم بمعرفة ما لا يعرف والمتوالد في خيال الأجيال.

عندما يغيب العقل في العقل يحدث ما نشهده منذ أسابيع طوال من محاولات خداع الناس بالتأويل والتفسير بين الثورة والثوار والانتفاضة والحراك وأصحاب الاختصاص والأحزاب والسفارات وتعميم الشعارات إلى حد الالتباس والعجز عن تفسير ذلك التصدع الواضح حتى الفراق بين الأجيال الصاعدة وخيالها المتجدد والواعد والجميل وبين أهل السلطة الهرمة والمنكفئة على ذاتها والقابعة خارج الزمان والمكان. .