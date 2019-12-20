نحتاج إلى  جيل واعي 

زهير حبيب الميالي

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أكثر وباء يفتك بالمجتمع ويجعل جيله في عِداد المفقودين ليس الطاعون فحسب وإنما التصحر الفكري والجهل الذي يؤدي إلى جعل المجتمع عرضه للقتل والانقياد الى الفوضى والتناحر وحقل للتجارب السياسي وبيئة خصبة لتنفيذ مشاريع شيطانية وافعال صبيانية لذلك المجتمع هو التخلف وبذلك نحتاج إلى وعي شعبي يتمثل بالأدراك العقلي والتخلص من العقل السطحي الذي يَنقاد خلف الرأي الجمعي لأن ذلك يفقد الفطرة السليمة التي يمتلكها الإنسان من حب الخير لأخيه الإنسان وكذلك اليوم في ظل الفوضى الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية نحتاج الى جيل يمتلك ثقافة ويمتلك وعي سياسي ويمتلك إدراك فكري يؤمن بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والاستفاده منها في بناء وطنه في بناء اقتصاده كل تلك الأمور تجعل من المواطن يحرص على إحترام وطنه ويشجع على إحترام القانون نستخلص من ذلك ضرورة أن يكون للانسان هدف بناء دولته وفق المفاهيم الصحيحة الاتية .

..* إن يؤمن بالاحتكام الى القانون عند نشوء خصومة مع فرد آخر وليس الاقتتال الشخصي والانتقام.

.* إن يؤمن لابديل عن الوعي الإنتخابي بصفته من ضرورات أي تغير منشود بشرطه وشروطه .

*. أن يدرك أن اهم شيء هو تحديد الأهداف السياسية التي يسعى لتحقيقها من خلال تحديد الاهم ثم المهم .

* .بناء العلاقات مع الدول بشرط . وفق المنظورة التي

يجب أن يدرك أن أي دولة لابد وإن تكون لها مصالح مشتركة مع الدول الأخرى وإن ذلك لايعني التبعية بشرط أن تكون على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد مهما كانت الغايات والأهداف .

*٠ إحترام الهوية الوطنية والدفاع عنها والتمسك بها

...* . إحترام أقراني من المواطنين الذين تجمعني معهم رابطة الوطن وترابة وحدوده الجغرافي بغض النظر عن الإختلاف في العقيدة الدينية والتوجه المذهبي والسياسي والقومي لتكن الخيمة التي تجمعنا خيمة الوطن مع إحترام معتقدات الآخرين ولايجوز تكفيرها وأي خلاف ينشء بخصوص هذا الشأن يحتكم إلى الحوار