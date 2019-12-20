المقالات

نحتاج إلى  جيل واعي 


زهير حبيب الميالي

.  

أكثر  وباء يفتك  بالمجتمع  ويجعل جيله في عِداد  المفقودين ليس الطاعون فحسب وإنما  التصحر الفكري والجهل الذي يؤدي  إلى  جعل المجتمع عرضه  للقتل والانقياد  الى  الفوضى  والتناحر  وحقل للتجارب السياسي وبيئة خصبة لتنفيذ مشاريع شيطانية وافعال صبيانية  لذلك المجتمع هو التخلف وبذلك نحتاج إلى  وعي شعبي  يتمثل بالأدراك العقلي والتخلص من العقل السطحي الذي يَنقاد خلف الرأي  الجمعي  لأن  ذلك يفقد الفطرة السليمة التي يمتلكها الإنسان  من حب الخير لأخيه  الإنسان  وكذلك اليوم في ظل الفوضى الفكرية والسياسية  والاقتصادية  والاجتماعية  والثقافية  نحتاج الى  جيل يمتلك ثقافة  ويمتلك وعي  سياسي ويمتلك إدراك  فكري يؤمن  بالاستفادة  من  التجارب الدولية  الناجحة والاستفاده منها في بناء وطنه في بناء اقتصاده  كل تلك الأمور  تجعل من المواطن يحرص على  إحترام  وطنه ويشجع على  إحترام  القانون نستخلص من  ذلك ضرورة أن  يكون  للانسان  هدف بناء دولته وفق المفاهيم  الصحيحة الاتية .

..* إن  يؤمن  بالاحتكام  الى القانون عند نشوء خصومة مع فرد آخر  وليس الاقتتال الشخصي والانتقام. 

.* إن  يؤمن لابديل عن الوعي   الإنتخابي  بصفته  من ضرورات  أي  تغير منشود بشرطه وشروطه .

*. أن يدرك أن  اهم شيء  هو تحديد الأهداف السياسية   التي  يسعى لتحقيقها من خلال تحديد الاهم ثم المهم .

* .بناء العلاقات مع الدول بشرط . وفق المنظورة التي 

 يجب أن  يدرك أن  أي  دولة لابد وإن  تكون لها مصالح مشتركة مع الدول الأخرى  وإن  ذلك لايعني التبعية بشرط أن  تكون  على اساس المصالح المشتركة  والاحترام  المتبادل وعدم التدخل في الشؤون  الداخلية  للبلد مهما كانت الغايات والأهداف  .

*٠  إحترام  الهوية الوطنية والدفاع  عنها والتمسك بها 

...* . إحترام  أقراني  من  المواطنين الذين تجمعني معهم رابطة الوطن وترابة وحدوده الجغرافي   بغض النظر عن الإختلاف  في  العقيدة الدينية والتوجه المذهبي والسياسي والقومي لتكن الخيمة التي تجمعنا خيمة الوطن مع إحترام  معتقدات الآخرين  ولايجوز تكفيرها وأي  خلاف ينشء  بخصوص هذا الشأن  يحتكم إلى  الحوار

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الا السيد السيستاني..!
نحتاج إلى  جيل واعي 
مشاهد قاسية ...
جوجة كباب..!
موسوعة عجائب  العراق ..!
  ما حققته مظاهرات الشيعة في العراق..!
امريكا..الافعال تناقض الاقوال
بناء الديمقراطية أم بناء الدولة:حالة العراق مثالاً 
لماذا فشلت تظاهرات الجوكر ؟!!
الصناعة الوطنية ،ومسارات النهوض
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ...
الموضوع :
التفكير في بكرى
اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ...
الموضوع :
صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة
عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بنت المرجعية : متى تنتهي ايها العمر ما حل بك حل بي كتابة رائعة لجيل عاش كل تلك السنين وما ...
الموضوع :
متى تنتهي أيها العمر؟!
فيسبوك