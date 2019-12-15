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مقاعد مجلس النواب  لا يمكن  تقليلها دون تعديل الدستور 


زهير حبيب الميالي

 

أن  الدستور العراقي الدائم  لسنة  2005 بين الآلية  التي  من خلالها ألتي   تنظم الإنتخابات  وماهية إجرائتها   من شروط توفرها بالمرشح وكذلك كم عدد الناخبين الذين يحق لهم   توكيل مرشح يمثلهم في  المجلس النيابي  حيث الدستور وضع السقف الأعلى  لعدد الأشخاص  هو مئة الف نسمة وهذا يعني أن  عدد سكان العراق خمسة ملايين  وهذا يعني أن  المجلس النيابي  يتكون من خمسون مقعد يتنافس عليهم الخمسة ملايين نسمة وإذا  زاد عدد النسمة تزاد عدد مقاعد البرلمان  يعني هناك علاقة بين عدد السكان والمقاعد وليس مقاعد ثابته فلو رجعنا  عدد مقاعد البرلمان  فهية 320 مقعد متناسبة مع عدد سكان العراق ففي المادة الدستورية  .49

أولاً : - يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .

وهذا يعني أن  مقاعد مجلس النواب لا يمكن  تقليلها في  الوقت  الراهن من خلال قانون الإنتخابات  المعد للتصويت لايمكن تعديلها من خلاله لأنه  يكون غير  دستوري  إلا  من خلال تعديل الدستور  ورفع نسبة عدد النسمة الذين يمتلكون الحق في توكيل  مرشح  يمثلهم  في المجلس  النيابي  كتغير النسبة من  مئة ألف  الى  ثلاث مئة ألف   من دون هذه الطريقة لايمكن تقليل أعضاء  البرلمان  .

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