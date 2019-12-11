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غيث وصينية البقلاوة


علي عبد سلمان

 

سنة ١٩٩٤ الظهر نايمين بالبيت دگ التلفون الارضي

المتصل : زوجة عمي وتبچي 

ها خيرچ ..!

الحگولي حمودي ماخذينه للمركز مال الشرطة

زين حمودي طالب ثاني متوسط شنو ماخذينه للمركز ..!!

لا هو تنظيم اسلامي لا معارضة

المهم والدي الله يرحمه لبس عگاله ورحنه لمركز شرطة الثورة بقطاع ٢٤ بمدينة الثورة

طبينه للمركز ورحنه لغرفة الضابط لگيناه هو والشرطة مجموعين

وحمودي گاعد عالكرسي گدامهم ماكل طن راشديات

وگدامهم عالميز صينية بقلاوة وياكلون بيها

طبعا بهاي الفترة چان وطبان الملعون ( وزير الداخلية في وقتها) اصدر قرار منع صناعة الحلويات وبيعها لان يقل الشكر وينهار اقتصاد البلد بوكت ما صدام يحتفل بعيد ميلاده ويصعد عربانة من ذهب 

اشلون تفكير وقرارات طايح حظها

وحمودي لازمينة يفتر بالسوگ بيده صينية البقلاوة يبيع وره الدوام مال مدرسته

  والدي گاللهم يابه شكو

الضابط گاله حجي ابنكم ينفذ عصيان لقرارات الدولة

وهذا سعي لأسقاط الدولة

والدي گاله عمي زين هسه انتوا ما خليتوا شي بصينية البقلاوة

زين حتى من تصعده للقاضي غير يريد ( مبرز جرمي)

انطونه حمودي واخذوا صينية البقلاوة بالعافية عليكم

وهاي ٣ الاف دينار هم مال جگايركم

الضابط صفن شافها خوش صفقة ووافق

طلعنه بباب المركز والدي ضايج .. گالي امده الدولة اللي يسقطها حمودي بصينية البقلاوة

هسه عاد من البارحة لليوم كل شويه واحد دازلي رسالة عالخاص

غيث وصل لأربيل

غيث عبر سيطرة الحلة

غيث وصل للصويرة

غيث بعد ساعة يطب للتحرير

وشتگول انت شراح يسوي

ولكم عمي انتوا صدگ تحچون ..!!

يا غيث يا صخام

اني رجعت من الدوم قفلت تلفوني ونمت

اصلاً ولا مفكر بالسالفة

اذا دولة يسقطها غيث التميمي وربعه خل تولي يطبها مرض

شنو هالدول اللي يسقطها حمودي بصينيته مال البقلاوة وغيث المخربط

لا تدوخون روسكم

هذوله ناس كمبارس مال تمثيل عدهم دور يخلص ويسرحوهم بالگنافذ

بس جيب اليگضهه ....!!

#اللعب مع الصغار

#نفخ_اعلامي

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