نقاط الخلاف الجوهرية في مشروع قانون الإنتخابات المقترح

عبد الحسين الظالمي

القانون الحالي المقترح ،فيه نقطتين جوهريتين محط الخلاف:

اولا :عدد الدوائر

وهذه النقطة تعني هل العراق كله دائرة واحدة وكل المرشحين يتنافسون في كل العراق على الاصوات وهي تعني انك تسكن في العمارة وتصوت لمرشح في بغداد او كردي بالبصرة يصوت لمرشح كردي في سليمانية وهذا يخدم الاكراد بالدرجة الاولى ويخدم الغربية التي تاخذ اصوات من المنطقه الجنوبية دون ان تعطي اصوات بالمقابل .

والمقترح الثاني كل محافظه دائرة مثلما كان معمول به سابقا وهذا لا يخدم المستقلين .

المقترح الثالث كل قضاء دائرة او دوائر بعدد نواب كل محافظة لكل نائب دائرة وبالتالي المحافظة تكون عدد دوائر بعدد النواب حصة المحافظة السماوة ٧ يعني سبع دوائر

وهذا ما يطالب به الصدريون واغلب المتظاهرين لان يخدم المستقلين ويقلل من التزوير ولكنه صعب التطبيق في هذه الظروف لان يحتاج جهد وزمن لتكون دوائره متعددة لان كل دائرة قائمة بذاتها وتحتاج طاقم كامل .

ثانيا : اسلوب توزيع الاصوات المشكلة الثانية طريقة توزيع الاصوات

١. توزع الاصوات على من يحصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين في الدائرة الواحده يعني الكل ١٠٠/١٠٠ وهذا يطالب به سائرون والمتظاهرين اما الاحزاب فتطالب بتخصيص نسبة النصف لمن هو اعلى الاصوات ونسبة على ضوء ما تحصل عليه القوائم تعني مثل الطريقة السابقة وفق نظام اعلى الاصوات ولكن حسب القائمة والموجودين فيها يعني كم تحصل القائمة من اصوات تحول مقاعد وهي من تصعد اعلى الاصوات لديها وهنا الاحزاب تقول نريد نسبه اما ٥٠ مقابل ٥٠ وبتفاوض وصلوا الى ٢٥ ولكن سائرون وبعض الكتل مصرين على ١٠٠ في ١٠٠لذلك انسحبت الكتل الحزبية من الجلسة وحجبت التصويت .

ثالثا: مشكلة عدد المقاعد قسم يدعي ان تقليص العدد يحتاج تعديل دستوري لان الدستور ذكر في نص لكل ١٠٠ الف نائب وبالتالي يصبح العدد بحدد ٣٢٩

وقسم يردون تقليص الى النصف ولكن المشكله تكمن في النص الدستوري .

رابعا مشكلة تصويت الخارج قسم يردون الغاء تصويت الخارج لان فيه تزوير وقسم يقولون الخارج تقريبا ٣ الى ٤ مليون عراقي فكيف تحجب هذا العدد .

خامسا : مشكلة تصويت الخاص / قوى امنية / مرضى / سجناء تحتاج الى تنظيم اكثر لان فيها تزوير او تجيير لجهات معينة .

سادسا مشكلة اعلان النتائج والعدد والفرز قسم يردون الكتروني وقسم يردون يدوي خوفا من تكرار المشكلة السابقة .

الخلاصه اكبر مشكلتين في القانون عدد الدوائر وطريقة نسبة حساب الاصوات وطريقة الترشيح .

ملاحظه اخيرة ... احتساب الاصوات بنسبة ١٠٠ في ١٠٠ عادل ويلبي مطلب الجماهير ولكنه لا يخدم الاغلبية ( الشيعة ) لان الاكراد سوف يبقون على نفس تكتلهم واحزابهم ويعودون اليها بعد الانتخابات وكذلك الاحزاب في المنطقة الغربية سوف يبقون على نفس كتلهم اما الشيعه فسوف يتشرذمون على مجاميع متناحرة وسوف يعودون الى التكتل وهذا يعني نعود الى الكتل ولكن بدون ضوابط .