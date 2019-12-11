علي عبد سلمان

حمد وحمود أصدقاء

بعد ما دخل داعش تفاركوا !

حمد التحق بالحشد

وحمود هم التحق بس بكمبات اوربا

راحت ايام

وجتي ايام

حمد ما خلى ساتر يعتب عليه

الى ان تصوب بجزيرة الخالدية صواب قوي

ربك طلعه سالم وبقى اشهر يتعالج يلا كام يكدر يمشي

حمود قبل كم شهر رجع من اوربا لان شبع ضيم ولا هو محصل شغلة ولا لجوء ولا حتى متعلم الماني فرجع للعراق

صارت التظاهرات

حمود كام يكتب ع الوطن والوطنية ويروح للتحرير وياخذ سيلفيات بالمطعم التركي وذيج التعليقات بالمئات عفية يا بطل عفية يا ثوري عفية حمود

اني كلت والله خوش موقف موقف حمود ويطالب بالاصلاح هي هاي المرجية منه

ذاك اليوم

حمد كاتب منشور يدعو بي للسلمية والمحافظة على البلد ويكول هلبت شبابنا ياخذون بكلام المرجعية ويميزون صفوفهم حتى ما ينطون مجال للمخربين والمندسين

خوش حجي والله

بس الي صدمني تعليق صاحبه حمود !!

كاتب جريدة وبالاخير كايل لحمد (انت ذيل) !

كلت انا اخوك

هي هاي المكيولة

حمد شابع تفك

وحمود شابع

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