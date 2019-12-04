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جرائم عادل عبد المهدي..!


أحمد حسن العراقي

 

بنظر أمريكا ارتكب عادل عبد المهدي خمس جرائم في اقل من خمسة اشهر من مدة حكمه التي لم تتعدى السنة، اربعة منها خلال شهر واحد.

(١) اعلن انه لن يلتزم (٩-٥) بالحصار الامريكي على إيران .

وأعلن انه لن يحل الحشد الشعبي

(٢) توجه الى مخاطبة روسيا (١٠-٩) ليكسر الحصر الغربي لتوريد الاسلحة والحصول على منظومة S300 او S400.

(٣) توجه الى الصين (١٩-٩) ليعقد اكبر اتفاقية عقدتها جمهورية العراق منذ تأسيسها مع دولة اجنبية.

يعني حصه من النفط مقابل إعمار العراق وهذا لم يعجب امريكا والأحزاب الفاسده لانها لاتستطيع سرقة أموال الشعب فعمدت الى نشر الفوضى لإزاحة عبد المهدي

(٤) فتح المعبر السوري (٢٨-٩) المغلق منذ سنوات.

(٥) اتهم اسرائيل علانية (٣٠-٩) بانها هاجمت العراق وقصفت قواته المسلحة، ولاسيما الحشد على الرغم من ان قادة في الحشد نفوا ذلك.

واي واحدة من هذه الجرائم كفيلة بشلع قلع اي رئيس وزراء في العراق. فكيف بخمسة !

بالاضافه الى انه أرد فتح ملفات الفساد على الأحزاب الحاكمة مما يشكل خطرا على مصالحهم

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