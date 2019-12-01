رسالتي للمتظاهر السلمي (تاج الراس)

علي فضل الله الزبيدي

يا شباب العراق وشيبه تظاهرتم من أجل محاربة الفساد..فمن يحرق أي مؤسسة فاعلم إنه فاسد يريد أن يخفي آثار الفساد بحرقه لاوراق العقود و الصفقات الفاسدة.

تظاهرتم أيها الشرفاء من اجل إزاحة الفاسدين من الطبقة السياسية فعندما ترى مجموعة مندسين تؤسس للفوضى فاعلم انها تقصد الخراب ونشر الرعب وهذا ما سوف يقلل أعداد المتظاهرين وهذا الرعب من مصلحة السياسي الفاسد أو الدول التي لا تريد الخير للعراق واهله.

ابن الملحة المتظاهر السلمي..الجيش والشرطة الاتحادية والحشد وكل قواتنا الامنية هم من أعادوا هيبة العراق بدمائهم الزكية وهيئوا لنا ساحات التظاهر وقالوا لنا.. اطمأنوا فحدود العراق وأرضه طهرناها من دنس داعش ومن كل أجيال الارهاب.. لكن لنا عليكم وصيتان هما:

وصيتنا الاولى.. تذكروا من صنع داعش ودعم داعش واي القنوات التي جعلت من داعش ثوار ومجاهدين (بروح كل عزيز أنشطه عمره لا تنسوهم) فلا تنغروا وتنخدعوا بها فهم يريدون ركب موجة التظاهر..

الوصية الثانية.. نحن (قواتنا الامنية وحشدنا) من دحر داعش الإرهاب ونحن لهم بالمرصاد وعليكم داعش السياسة وفسادها.. ازيحوا سلطانهم وسلطتهم بمظاهراتكم السلمية فاحذروا من المندسين والمخربين والذين يريدون اختراق مظاهراتكم من أجل تحقيق مصالح دول لم تنجح بالمواجهة العسكرية والامنية في تقسيم العراق .. فعادت للخديعة والتبجح بحقوق الانسان فلا تنخدعوا بمن زرع الطائفية ودعم الارهابية وكان سببا بخارب البلاد طيلة 16 عام المنصرم..

يا شباب العراق.. تظاهرتم من أجل بناء العراق فلا تسمحوا لمن يريد حرق دوائر الدولة والأسواق التجارية واعلموا أن من يفعل ذلك فهو نصير الدواعش ويريد حرق البلاد.

يا ابطال ساحات التحرير ركزوا على عدالة قانون الإنتخابات وقانون المفوضية وإلغاء امتيازات المسؤولين والغاء قانون تقاعد المسؤولين وإزلام صدام وقانون المحكمة الاتحادية وتعديل قانون الأحزاب فتلك القوانين هي التي تزيح الفاسدين بالإضافة إلى الضغط على السلطة القضائية بإنزال أشد العقوبات بسراق المال العام..

حفظ الله العراق واهله الشرفاء

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