احمد لعيبي

غفيت اشوية

وبالحلم طابه عشاير للناصرية من الغربية وجايبين رايات وشعارات ومواد غذائية وعمت عيني حتى اسلحة جايبين..

شوية واني غافي كلش سمعت رمي ومحاضن وصريخ ..

وعمت عيني المكان كام ما يكفي للعشاير

كالوا ننسحب بمكان مفتوح ما مخنوك ..

وجان يوصلون ويوكفون يم سجن الحوت ..

صار وراها رمي واشتباكات ..

وناس طفرت عالسجن تصيح يا لثارات مدري منو ..

وطلعوا قسم من المساجين ..

وجان تعلك علكة من هاي التمام ..

وشيوخ العشاير من الغربية اخوان هاي التكول وين ابن الرمادي ..كام يصيحون كله صوج ايران والمليشيات لان انحسر نفوذهم كسروا السجن وطلعوا الارهابية ..

ولن النسوان يصيحن شايل غداره ها وها

وزلم الغربية يصيحون لاحت رؤوس الحراب

وحسين نعمة طلع يرمي بس مو لان العراق فاز

عنده مسدس يريد يجربه..

وجان اكعد وافز على صوت مسدس حسين نعمه .!

خير اللهم اجعلوا خير بصوت المصريين..!!

تنبيه

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على ابناء الناصرية الشرفاء

شيوخها ..مثقفيها...شبابها

الحذر كل الحذر من دخول الغرباء الى المدينة في الايام القادمة تحت اي عنوان ..

منظمات مجتمع مدني للاغاثة

عشائر سنية تلبي نداء بت الناصرية

شباب الغربية يواسي شباب الجنوب ..

هناك حراك مشبوه تقوم به جهات مشبوهه مرتبطة بأجندة خارجيه وصلتها اوامر لساعة صفر للقيام باعمال قتل وتخريب وزعزعة السلم الاهلي في مدينة الناصرية تحت عناوين براقة ..

اللهم اني بلغت...