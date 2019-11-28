قراءتنا للمشهد

عبد الكاظم حسن الجابري

قريبا احداث كبيرة في الموصل ونتوقع ان تشهد الغربية كذلك قد يرافقها انفصال تلك المناطق خصوصا مع تولي نجم الجبوري المدعوم امريكيا عنوة لمحافظة الموصل دون اي سند دستوري او قانوني.

مايؤكد ان الرئيس برهم صالح مشترك في هذه المؤامرة هو سرعة توقيعه لتكليف الجبوري بالمنصب رغم علمه انه مخالف للدستور.

برهم صالح ومن معه ينتظرون استقالة عادل عبد المهدي ليتولى هو شؤون ادارة البلاد طبقا للدستور وحسب المادة 81 اولا.

وعندها تعود الخطة ب الى الخطة الف التي لم تنجح في 1/10 ونظرا لتأزم الامور سيقوم برهم بالطلب من مجلس الامن التدخل وسيذهب بعدها الى كردستان وتقوم قوات اجنبية بالدخول الى العرلق في سيناريو مشابه تماما لسيناريو اليمن.

فالحشد سيكون بمثابة المعارض لسياسة برهم وعندها ستقوم القوات بدعم برهم بحجة الشرعية وتضرب الحشد وتقوم بحماية النفط وسرقته.

ستشهد مناطق الشمال والغربية هدوءً تماما.

فيما ستكون الحرب على اشدها في الجنوب وخصوصا مع الارضية المهيأة فيها بسبب الخصومات السياسة والعشائرية والسلاح المنفلت .

هذه قراءتنا ونسال الله ان يكفينا الشر وان لا يتحقق هذا السيناريو فامره بين الكاف والنون

املنا بالمرجعية كونها الضامن الوحيد للسلم الاهلي.....