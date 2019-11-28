دعه يخطأ دعه يرتكب الحماقات.. !

علي فضل الله الزبيدي

ضبط النفس أيها الإخوة لا يعني الضعف.. القوات الامنية التي دمرت اعتى تنظيم إرهابي عرفه التأريخ قادرة على مواجهة المنحرفين والمندسين لكن متى..

اكيد عندما يتبين الخيط الأبيض من الاسود.. لماذا لم يفتي المرجع قبل عام 2014..انتظر المرجع على مضض فالارهاب كان متخفي بين عامة الناس بين كثير من الأبرياء وقتها كانت التفجيرات تعصف بأرواح الناس وكانت الدول نفسها التي تقف اليوم وراء حرف المظاهرات تعمد لاحراج السيد حتى يفتي ولو أفتى لوقعنا في المحاور وهو الاقتتال الأهلي الطائفي ولكن هيهات حلم المرجعية كان اكبر فلما أفتى أصاب كبد الفتنة..

هسه شخص يقول شجاب المرجعية بنص سالفتنا.. اقول للسائل.. القيادات الأمنية الان تتعامل بحلم وروية فاستطاعت عزل المتظاهر السلمي المندس الخبيث المشترى بثمن بخس وكذلك المغرر بهم وعصابات السرقة..

الحكومة لو طبقت القانون قبل الشهر لكانت نتائجه سلبية رغم أنها تدرك(ان الأمر دبر بليل).. الان المتظاهر السلمي قبل عامة الناس لا سيما المتضرر من هذه الاعمال التخريبية يطالب باعتقال الخارجين عن القانون

فالصبر قمة الحكمة