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إقالة  المحافظين مسؤولية  مَّن بعد حل مجالس المحافظات 


زهير حبيب الميالي

 

يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة ويمارس أختصاصاته  وفق ما رَسمَ له الدستور والقانون  ووفق الدستور العراقي الدائم لسنة  2005  وخاصة أن  نظام العراق  وفق اللامركزية الإدارية  وفق المادة الدستورية  116

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية .وبذلك فإن  مسؤولية تعين  المحافظين تكون من أختصاص  تلك المحافظات ومجالسها وليس من أختصاص  رئيس الوزراء  ولا مجلس النواب  تعين المحافظين ولكن لمجلس النواب فقط الرقابة والإشراف  وقد تكون حتى الإقالة  في حال الإخلال  بالأعمال  الموكله إليه  أو  بشروط الترشيح والوظيفة  وفق قانون مجالس المحافظات  الغير منتظمة  بإقليم  رقم 21 لسنة 2008- لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء وفق المادة السابعة . وكذلك وفق الدستور العراقي  في المادة 122 ألتي  تبين أن  تعين المحافظين  من صلاحية مجالس المحافظات  حصراً ثالثاً : - يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .وبذلك حصرت انتخاب المحافظ  من قبل مجلس المحافظة. ووفق الإصلاحات  ألتي  أقرها  مجلس النواب  من حل مجالس المحافظات  فإن    إقالة  المحافظين   وتعين بديل له يكون غير دستوري لأن  قانون المحافظات يعطي حق الإقالة  لمجلس النواب وكذلك لمجلس المحافظة  ويحصر تعين المحافظ بمجلس المحافظة وأي  جهة غير مجلس المحافظة تقوم بتعين المحافظة يكون غير دستوري يطعن به أمام  المحكمة الاتحادية  وفق المادة 122 وكذلك أمام  محكمة القضاء الإداري  لأنه  غير قانوني ولا يمكن تغير هذه الوصف إلا  بتعديل الدستور أما رؤساء  الوحدات  الإدارية  فيمكن تعديل قانون مجالس المحافظات  وتبديل  طريقة تعينهم من مجالس الاقضية  والنواحي الى مجلس  المحافظة او المحافظ بطريقة مباشرة ..

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