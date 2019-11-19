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نقطة وتأمل


عبد الكاظم حسن الجابري

 

لماذا اغلب المحللين لا يعتبرون ايران دولة عظمى؟ ولماذا يتهمونها بانها محور الشر؟

الحقيقة التي لا يريد تصديقها كثير من المحللين ان القوى العظمى تحسب الف حساب قبل ان تقدم على اي خطوة ضد ايران وكثير من الدول تحاول حل اي ازمة مع ايران بالسلم وليس بالحرب.

اما على الصعيد الداخلي فايران ورغم اربعين سنة من الحصار والتضييق عليها فهي بلد متطور جدا جدا ولديها اكتفاء ذاتي تصنيعيا وزراعيا وتملك شبكة طرق ونقل من ارقى ما موجود في العالم وتملك موارد عملاقة وللعلم يشكل النفط فقط 30 % من موارد ايران الساندة للموازنة كما ان ايران تعد ثالث اكبر المصدرين الى الامارات العربية المتحدة ولديها حجم تبادل تجاري كبير مع تركيا والهند والصين وباكستان ودول اخرى.

كذلك تمتلك ايران ترسانة عسكرية عملاقة وجيش يعد من اقوى جيوش العالم كما تملك تكنلوجيا عسكرية متطورة.

امر مهم تملكه ايران وهو ارتباط الايرانيون بوطنهم وهم وان كانوا يكرهون حكومتهم الا انهم لا يفرطون ببلدهم ولا يفضلون ان يحكمهم اجنبي.

ايران دولة اتعبت امريكا كثيرا وهي تقابل كل الضغوط عليها بثبات وتناور مناورات تفوق التخطيط الامريكي والشواهد في المنطقة اكثر من ان تذكر.

امر ضروري يجب ان يفهمه المحللون -خصوصا العراقيون- وهو ان ايران دولة مستقلة ولها سياستها الخاصة وقد لا تتوافق مع سياستنا او رؤيتنا فهذا لا يعني ان ايران تقف بالضد منا بل انها ترعى مصلحتها وما علينا نحن كعراقيين الا ان نعمل من اجل مصلحتنا وفق قاعدة الاحترام المتبادل مع الدول.

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