فوائد الذيل ...

أحمد لعيبي

هل تساءلت يوماً لماذا خلق الله للحيوانات ذيولاً؟ وماهي مهامها؟ وهل تختلف مهام كل منها أم تؤدي الوظيفة نفسها؟

الذيل عند القطط والكلاب.

تستخدم القطط والكلاب الذيل لموازنة الجسم عند الحركة

سواء في المشي أو القفز على الأسوار العالية،

الذيل عند القرود

تقوم بدور اليد حيث تلتف حول أفرع الأشجار فتمسك بها عند انتقالها من شجرة إلى أخرى بمهارة عالية.

والذيل عند السحالي معجزة غريبة!

مهمته التوازن أثناء الحركة، أما في المواقف الصعبة عندما يهاجمها عدو تقوم السحلية بالتخلص من ذيلها، فينفصل عنها

ويظل يتحرك حركة سريعة جداً، حتى تبعد أنظار العدو عنها وتتمكن

من الهرب، ثم ينمو لها ذيل آخر.

الحصان :

فى الصيف الحار يستخدم ذيله كثيف الشعر كمنشة للتهوية وكذلك لحماية نفسة من الحشرات الطائرة.

الذئب :

يرفع الذيل لأعلى دليلا على تعرضة لتهديد.

وضع الذيل بين الأرجل دليل على الإذعان والخضوع أو الطاعة.

حركة بطيئة نسبيا دليل على الشعور بالأمان

حركة سريعة وبعنف دليل على الاستعداد للهجوم.

الناقة :

فى موسم التزاوج ترفع الناقة ذيلها لاعلى مع الحركة وذلك لجذب انتباه الذكر إليها.

السنجاب :

يستخدم الذيل كأنة رجل خامسة لتثبيت الحيوان أثناء التسلق.

- الطيور :

يأخذ الذيل أشكالا وأحجاما مختلفة وله عدة فوائد منها:

1. يستخدم كمكابح أثناء الطيران.

2. يستخدم كدفة أو موجة أثناء الطيران.

3. وظائف أخرى: مثل الطاووس فأنة يفرد أجنحته والذيل بشكل معين لجذب انتباه الإناث ودليلا على العظمة.

في البيئة المائية : مثل : الأسماك , عجل البحر والحيتان ..

فإنها تعتمد على الذيل فى الحركة وكذلك ضبط الاتجاهات (يمين يسار ..)

وأخيرا عندما نظن أن الذيل فى بعض الحيوانات ليس له فائدة أو استخدام فذلك لعدم علمنا بفائدته حتى الآن أو جهلنا بهذه الفائدة ..

اما الذيل لدى الانسان

فإنه يساعده ان يكون مقاومآ شيعيا لم يعمل سمسارا او قوادا ..!!

يتضح مما تقدم ان ذيل الحيوان احيانا اكثر فائدة من رأس من يدعي انه إنسان