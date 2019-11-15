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ماذا أذا فزنا على البحرين في كرة القدم؟!

87 2019-11-15

احمد لعيبي

 

اذا الله سهل وفزنا عالبحرين

هم يطلع يرمي حسين نعمه

ويثغب محمود ابو العباس على قناة دجلة

ونغني منصورة يا بغداد ..

وستيفن نبيل  يكول المباراة قادسية ثالثة

ويصير المنتخب منتخب العراق مو متتخب الشعب

والبحرين دولة شقيقة مو دولة الحكومة..

ونحرك علم البحرين

ونشكك صور ملك البحرين

ونوزع سيارات وشقق للي يسجل هدف على البحرين..

ويطلع الكربولي يكول المباراة كانت انتصار لارادة الشعب وتفتح سحر عباس دكمة القميص الابيض وتدعي من كل صدرها او كلبها...

وهم يجينه عاجل بالسومرية العراق ينتفض ضد البحرين في الدقائق الاخيرة ..

وتهنينه السعودية بالفوز الكبير

ويطلع السفير الامريكي لابس اشارة الكابتن وفانيلة المنتخب و يشد من عزيمة اللاعبين..

ويصير كل عربي يدعو لمصاب البحرين بان يجبر

ذيل وابن ذيل وصديق ذيل ومن عشيرة البو ذيل ..

بس اللي صار امس مرض خطير ..

وتعابير عدوانية مالها علاقة بالوطن ولا بكرة القدم ولا بالتظاهرات ولا باي شي انساني ..

كفيلكم الحمزة ابو احزامين اني مو ذيل ولا احب الذيول ..

بس مال انت ذيلك اطول من عمارة الشروق

وط....طالع

وصاير جيفارا عفلق عبدالله القذافي صالح

وجايني يا كاع ترابك كافوري

والله انعل ابوك لابو الكاع اللي يغنيلها الساقطين ..

 

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