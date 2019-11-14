المقالات

مظاهراتنا ضد الفساد في العراق أم ضد فساد القيادات الشيعية فقط ؟؟


الفساد إشتاح العراق من شماله الى جنوبه ومن غربه الى شرقه حتى اصبح من الشهرة والتغلغل أن تتبجح به جميع القيادات السياسية الشيعية والسنية والكردية ( بجميع تنظيماتهم الدينية والقومية والأممية والعلمانية) ، ولكن الملفت للنظر والمتابع لدقائق المظاهرات ومراحلها وهتافاتها وشعاراتها فأنها تركزت ضد القيادات الشيعية ، من قيادات أحزاب إسلامية شيعية وفصائل مقاومة وحشد شعبي وتغافلت الشعارات والهتافات باقي الفاسدين من القيادات إن كانوا شيعة ( أحزاب علمانية وأممية) أو كرد أم سنة (بجميع أنواع أحزابهم) ، ألم تشترك جميع القيادات التي تقود العملية السياسية بالفساد وتدمير البلد والمواطن العراقي يعاني منه في جميع أرض العراق ، ألم يضطهد المواطن في المناطق الغربية بشكل خاص ويعاني الأمرين من فساد قياداته ومخططاتهم الخيانية الانفصالية الطائفية التي لم تجلب الى العراق والعراقيين إلا الدمار والقتل والإجرام وما خميس الخنجر والنجيفي وطارق الهاشمي والكربولي والداييني الا مثال صغير لهذه القيادات الإجرامية التي زرعت التفرقة والطائفية والتكفير والدمار والقتل والإجرام في أرض السواد والخير ، ألم يعاني المواطن الكردي في شمال العراق من فساد قياداته بل معانات كرد العراق أكثر تعقيداً من باقي مناطق العراق ، لأنهم يعانون من تسلط عائلتين أو أكثر على قيادة الحكم في شمال العراق وليس من السهل أن يخرج المواطن الكردي عن طاعة سلطان عائلة البرزاني وزيباري والطلباني ، لهذا فأن جميع الأحزاب الحديثة التي تكونت في الشمال قدمت التضحيات من أجل الخروج عن هذه الطاعة وبالرغم من ذلك فأن قياداتها الحركية الفعالة تكون مراقبة ومطاردة في أكثر الأحيان ، ومن الصعب أن ينتقد اي كردي البرزاني أو أحد أفراد عائلته وضحايا هذا الطريق من الصحفيين والأحرار طويلة ومستمرة ، ولم يبقى فساد الكرد والسنة في مناطقهم وعلى ابناء قومياتهم وطائفتهم ومن يسكن في مناطقهم فقط بل شمل جميع العراق والعراقيين ، ألم يأخذ الكرد أكثر من 23% من ميزانية العراق ( من نفط البصرة والجنوب ) وهم لا يمثلون إلا نسبة 12% ألم يأخذ الكرد ميزانية البيشمركة من بغداد وأوامرهم يستلموها من أربيل (عائلة البرزاني والطلباني) فقط ، ألم تسرق القيادات الكردية عائدات نفط كردستان الذي تبيع معظمه الى العدو الصهيوني ولم تعطي الحكومة المركزية اي دولار منه ، وبالرغم من كل هذه السرقات والفساد والمواطن الكردي يعيش الامرين تحت ظل العوائل ، وأما فساد القيادات في المناطق الغربية فحدث ولا حرج وقد تخطى أموال العراق ونفطه وخيراته حتى وصل الى سرقة أموال السعودية وقطر الإمارات التي تجمع تحت عنوان مساعدة أهل السنة الذين يعانون من حكم الروافض الشيعة ، فالقيادات الكردية والسنية فسادهم أكثر خطورة على العراق وشعبه بجميع مكوناته وطوائفه ، فلماذا لا نرفض فساد قياداتهم في مظاهراتنا وشعاراتنا وهتافاتنا كما نرفض فساد قياداتنا الشيعية ؟؟؟ أليس مظاهراتنا ضد الفساد في عموم العراق أم هي في الوسط والجنوب فقط ؟؟؟ أم هي مظاهرات انتخابية تقبل بفساد القيادات الكردية والسنية وترفض فساد القيادات الشيعية فقط ؟؟؟ .

خضير العواد

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هتافنا نريد وطن ؟؟ أيُ وطن ؟؟؟؟
مظاهراتنا ضد الفساد في العراق أم ضد فساد القيادات الشيعية فقط ؟؟
كيف يتم الإصلاح ( لا حياة بدون قانون قوي وقضاء عادل)
كيف يتم الإصلاح ( أزمة حكومة أم أزمة مجتمع)
لماذا ثورة؟
أكل الآباء أعناباً لم تنضج
أيها النواب الى متى؟!
حذار من فسح المجال لعودةالطاغوت.. ولات حين مندم.   
دكاكين سياسية
عندما يفقد المتظاهرون أصدقاءهم !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
طالب قاسم الحسني : تحيه طيبه اولا اسم الكاتب هو السيد اياد علي الحسني وهو كاتب في التاريخ وكان يختص بالتاريخ ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
علي الجبوري : لعنة الله على روحك يازايد الشر والله ماخلفت واحد شريف بنيت امبراطورية الدعاره في الامارات ثم صارت ...
الموضوع :
مصدر امني مسؤول : اعتقال شبكة استخباراتية اماراتية تضم لبنانيين وعراقيين تمول العنف في التظاهرات بايعاز من شقيق رئيس الامارات
Sayed : الصراحة و من خلال ما تفضلتم به من معلومات جدا مفيدة عن د.عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء تدل ...
الموضوع :
عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه
احسان عبد الحسين مهدي كريدي : لدي معامله مقدمه إلى خزينة كربلاء لا اعلم مصيرنا ...
الموضوع :
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث ملفات المفصولين السياسيين غير المعينين
المواطن طلعت عبدالواحد : هل هناك قانون يجبر المواطن عند ايجاره لاحد محلات البلدية ولمدة ثلاث سنوات،،ان يدفع ايجار المحل مقدما ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علي حسين أبو طالب : السيد الجابري . رأينا يتطابق مع رأيك في كل شيْ . لكن لا يمكن أن ننكر و ...
الموضوع :
عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه
علي الجبوري : لعد وين ضباط المخابرات العراقيه عن هذه العاهره ابوج لابو حتى امريكا وشنو مخلين هالعميل الحقير مصطفى ...
الموضوع :
بالفيديو ... ضابطة امريكية بعثية تتظاهر في ساحة التحرير بكل حرية
اسمه عبدالله قرداش تركماني سني : اخواني اسمه عبد الله قرداش ملعون تركماني سني قذر ومجرم لايفرق عن السشيطان في شيء ...
الموضوع :
العمليات المشتركة: لدينا معلومات عن زعيم داعش الارهابي الجديد
علي الجبوري : السلام عليكم حتى صار كل الكتاب والمفكرين ورجال الدين والاعلاميين والسياسيين يتحاشون الاشارة اليه بأي نوع من ...
الموضوع :
﻿مقتدى الصدر اخطر عراقي على العراق
علي الجبوري : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظين والله ماغزي قوم في عقر دارهم الا ذلو ومع ان السعوديه ...
الموضوع :
بالفيديو ... كيك صنع في السعودية يوزع على المتظاهرين فيه حبوب هلوسة
فيسبوك