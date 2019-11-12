التظاهرات .... والارادة الحسينية الواعية

السيد محمد الطالقاني

ان الشعائر الحسينية هي رافدا مهما من روافد الارتباط البشري بقضية اهل البيت (ع) حيث تعتبر امتدادا لمسيرتهم من خلال تسليط الضوء على حقيقة الصراع الابدي بين الحق والباطل وتظهر بشكل واضح الزيف الذي يعيشه الجبابرة والطغاة الامر الذي جعل الطغاة والمستكبرين يحاربون تلك الشعائر بكل طاقاتهم خوفا من انتشارها لانها هي التي غرست في أعماقنا العبودية لله عزّ وجلّ، ومبادئ الإنسانية، والإيثار وخدمة الآخرين، والعطف على الضعفاء، والدفاع عن المظلومين، وهيهات منا الذلة فهي تجسد الانتماء الحقيقي لمدرسة الاسلام الاصيل .

ان شيعة اهل البيت عليهم السلام كالحديد كلما ازداد الاستكبار عليه طرقا كلما ازداد صلابة , لذا فان الاصوات النشاز التابعة للجيوش الالكترونية للسفارة الامريكية والتي تصور للناس وتوهمهم بان الشيعة هم لايصلحون لشي سوى اللطم فقط, اثبت ساحات التظاهر كذب هذه المقولة عندما خرجت الجماهير بارادة ووعي حسيني تطالب بتغير كل الفساد في البلاد.

ليعلم الجميع اننا في احيائنا للشعائر الحسينية هي إظهارالمودّة والمحبّة والتعاطف مع مواقف أهل البيت سلام الله عليهم وصمودهم ودفاعهم عن الدين والمبادئ الإسلامية ضد ظالميهم القتلة الإرهابيين.

وان محبي اهل البيت عليهم السلام يحييون هذه الشعائر في كل بقاع العالم سنويا اظهارا لتلك المحبة والمودة الامر الذي جعل الحقد الاموي الوهابي الداعشي يزداد خوفا من تلك المودة لاهل البيت عليهم السلام فاخذوا يفجرون الحسينيات ويقتلون الابرياء فيها خوفا من انتشارها , حتى قال شيخ الازهر ان هذه التجمعات الحسينية هي احدى نقاط القوة لانتصار الشيعة في العالم.

لقد كانت المواكب الحسينية سباقة لرعاية المتظاهرين وتحويل ساحة التظاهرات الى ملحمة اربعينيىة اخرى, الامر الذي اثار الحقد الناصبي والتكفيري على هذا الشعب البطل , فزجوا بعاهراتهم وراقصاتهم وصبيانهم المتميعون بين المتظاهرين منادين بالعلمانية علنا رافضين للقيم الاسلامية لكن الوعي والارادة الحسينة كانت حاضرة لدى الجماهير فانقضت على تلك الشواذ من البشر وابعدتها الى المزابل, لتثبت هذه الجماهير المنتفضة للعالم اجمع ان خروجهم الى ساحات التظاهر كان بارادة وفكر ووعي حسيني وهم يرفعون شعار ( هيهات منا الذلة)