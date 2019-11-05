كلمة لعلها تتفع

عبد الكاظم حسن الجابري

لا شك ان اغلب الطبقة الحاكمة هي فاسدة وجميع الاحزاب -دون استثناء- لديها هيئات اقتصادية وان الكتل تتحاصص فيما بينها في الوظائف والدرجات العليا والدنيا وقد كتبت سابقا ان المحاصصة وصلت حتى لتعيين حارس او فراش في مدرسة نائية.

نعم هذه الطبقة خلقت السخط الشعبي ضدها -على نفسها جنت براقش- واوصلت الشباب حد الانفجار...

لكن هل هذا السخط يوصلنا الى تهديم البلد وتعطيل مصالح الناس والاضرار بالاقتصاد وتعطيل المصالح العامة.؟

وهل السخط يسمح بالتعدي على المواطنين الامنين وترهيبهم من خلال حرق دار سكنية لمسؤول تقع وسط منطقة سكنية؟

الحقيقة نحن بحاجة لوقفة جادة وحقيقية والتمييز بين الاصلاح والتغيير وبين الاضرار والتخريب.

وعلينا ان لا نتهم من يدافع عن البلد بانه ذيل لجهة ما او متملق للحكومة لان هذا السلوك وهذا الوصف سيجعل النخب الواعية والكفاءات تبتعد عن وضع الحلول الناجعة للبلد والتي تسعى للتغيير الايجابي المبني على اسس تصحيحية لا اسس فوضوية

نسال الله السلامة لوطننا وبلدنا ومواطنيينا

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