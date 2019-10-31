منذ الذي دس السم بالعسل ؟ ومن الذي اسمى المطعم التركي بجبل احد ؟

عبد الحسين الظالمي

ماذا يعني هذا ؟. سوال اوجهه لكل مخلص وشريف ووطني يحب العراق واهله وخصوصا الاحبه المتظاهرين .

ماذا يقصد من اطلق هذه التسمة ؟ والمعروف ان جبل احد تاريخيا مرتبط بمعركة الاسلام معركة احد الذي خسر فيها المسلمون المعركة وقتل فيها بطل الاسلام الحمزة؟ .

فهل يريد ان يضع ابنائنا الابرياء المعتصمين في المطعم امام كارثة لم يخططوا لها منهم المعتصمين ليكون خالد ابن الوليد قاتلهم ؟

ومن سيكون خالد ابن الوليد ؟،

شباب يتظاهرون وأمامهم قوة امنية هم ابائهم واخوانهم والموضوع لا يتحمل اكثر مما يجب.

لا تسكبوا الزيت على النار، الارواح امانة في اعناق الكل متظاهرين وقوى امنية

دعونا نطلق على بناية المطعم بناية بغداد السلام او اي اسم يليق بما يجري فلا احد ولا بدر!

بيننا شعب يطالب حكومته التي يراها اخطأت بحقه والقوى الامنية تريد تحمي المصالح العامه لذلك هذه دعوة مخلصة من اب الى ابنائه برفض تسمية هذه البناية بهذا الاسم الذي يحمل ما لا يقصده احد من الطرفين والله من وراء القصد .

اتمنى المشاركه لتصحيح هذا الدس .