لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟

السيد محمد الطالقاني

النجف الاشرف مدينة المرجعية الدينية العليا وزعيمة التشييع في العالم ,رجالها رجال ثورة العشرين الذين اذاقوا الاستعمار شر الهزيمة والهوان. هولاء الرجال الذين تربوا تحت منابر الامام الحسين (ع).

ان رجال النجف الاشرف الذين وقفوا وقفت الاسود وهم يدافعون عن عرين امير المؤمنين علي عليه السلام نراهم اليوم وهم يقودون التظاهرات الاصلاحية ضد الفاسدين اثبتوا للعالم اجمع انهم رجال اشداء لايخشون الباطل ويميزون بين الصالح والطالح وياتمرون بامر مراجعهم , فكانت المظاهرات سلمية اصلاحية اشترك فيها كل فئات المجتمع النجفي دون حدوث اية مشاكل , هذا الامر الذي اغاض الحاقدين من ايتام البعث الكافر وذيول الاستكبار العالمي

ان المحاولات الخبيثة من ازلام البعث وذيول الاستكبار العالمي الذين من التسلل الى صفوف الابطال المتظاهرين من ابناء النجف من اجل الاساءة الى هذه المدينة البطلة , كلها باءت بالفشل بفضل وعي ابناء هذه المدينة المقدسة .

اتعلمون من هي النجف الاشرف؟

يا أشباه الرجال ولا رجال، حُلوم الأطفال، وعقول رَبَّات الحِجال , يامن تشربون الطَّرَق,وتقتاتون القدّ, أذلّة خاسئين .

انها النجف الاشرف الارض المقدسة التي سكنها الانبياء, وحكم بها الاوصياء, وتشرف بظلها العلماء ,واهلها الجنود الاوفياء .

هل كنتم تاملون ان يستقبلكم اهلها بالاهازيج كما فعل النواصب من اهل العراق يوم ان سلموكم قطعة من بلاد الرافدين وتصورتم ان البلاد بلادكم تعبثون بها وتمرحون بها كيف تشاؤون !!!!!!

لقد لقنوكم ابطال النجف يااشباه الرجال درسا لن تنسوه ابدا , لكي تفهموا من هي النجف الاشرف ؟

ان النجف الاشرف مدينة اسود رجالها , قلاع اسوارها, لايدخلها الا من يؤمن بولاية علي بن ابي طالب عليه السلام .

تحية اجلال وانحناء لشهداء النجف الاشرف الذين ضحوا بانفسهم من اجل العقيدة ومن اجل المبادىء ومن اجل الشرف.

وعهدا منا لك ياامير المؤمنين عليه السلام لن يدنس ارضنا ارهابيا او ناصبيا وايدينا على فوهات بنادقنا وناتمر بامر مرجعيتنا الرشيدة .