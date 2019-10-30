لتكن هذه مطالب المتظاهرين  

ميثم العطواني

بما ان المظاهرات مليونية شعبية دون قيادة موحدة ، ينبغي تحديد أهداف واضحة دون تشتت حتى لا يقال ان المتظاهرين ليس لديهم مطالب واضحة ، كما يغلق باب أتهام المظاهرات بعدة إتهامات .

لا أحد ينكر ان السياسين هم من دفعوا الناس للتظاهر ضدهم ، جراء أستشراء الفساد وعدم توفير فرص العمل وأنعدام الخدمات وما خفي كان أعظم ، وبما ان الدستور كفل حق التظاهر السلمي ينبغي أن تكون المطالب كما في أدناه :-

- إجراء أنتخابات حرة نزيهة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر .

- تعديل الدستور العراقي بما يتلائم ومتطلبات المرحلة .

- العمل على استبدال المسؤولين في المفوضية المستقلة للإنتخابات .

- الكشف عن ملفات الفساد وأيداع المتورطين بها السجون مهما كان مسمياتهم والمناصب التي يشغلونها .

- إخراج شركات النفط الأجنبية من العراق ، والتي يبلغ عدد الأجانب العاملين فيها (74) الف عامل وخبير تتراوح مرتباتهم بين الخمسة آلاف دولار الى ثمانين الف دولار ، وبهذا نكون قد وفرنا (740) الف فرصة عمل في أدنى تقدير ، وهذا وحده كفيل بالقضاء على البطالة .

- زيادة مرتبات المتقاعدين بما يضمن لهم حياة كريمة .

- المساوات بين مرتبات الموظفين في جميع الوزارات ودوائر الدولة .

- تخفيض الضرائب والرسوم التي تفرض على المواطن بشتى الأساليب والوسائل .

- دعم قطاعات الصحة والتربية والتعليم والزراعة والصناعة بما يخدم المواطن .

- أعتبار الشهداء الذين سقطوا في ساحات المظاهرات شهداء من الدرجة الأولى وصرف جميع الحقوق لذويهم بالسرعة الفائقة ، كما التعامل مع الجرحى بحسب قرار اللجان الطبية وصرف حقوقهم .

وأخيرا نقول يجب أن تتحق هذه المطالب خلال مدة الثلاثة أشهر التي تسبق عملية إجراء الأنتخابات ، وبمتابعة لجان شعبية يتم أختيارها من قبل المتظاهرين .