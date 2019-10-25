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ذیول ام عدول؟!

55 2019-10-25

منى زلزلة

 

قال تعالی (ان اکرمکم عند الله اتقاکم )

☄انتشرت کلمة في المجتمع العراقي وهي كلمة *ذيول*على من يوالي أو يحب الشعب الايراني وحكومته واعتقد هذا الكلام عن جهل من يقولها واقعا، وبيان ذلك اقول والله على ماقول شهيدا

🔥 ان الضابطة والمقياس في القران وبيت العصمة ا هي التقوى والحق اينما يكون يجب اتباعه ولو كان في الشرق أو الغرب لايفرق لانه واجب عقلي ونقلي في اتباع الحق .

🔥 سلمان المحمدي كان فارسيا وبلال حبشيا وصهيب روميا ووووو وتبعوا الرسول الكريم ص والشهيد محمد باقر الصدر قال لو امرني السيد الخميني أن أكون عاملا في ايران لفعلت هل كانوا هولاء ذيول لانهم اتبعوا اشخاص ليسوا من بلادهم أو الحق يتبع اين ماكان ؟ مالكم كيف تحكمون .

🔥 هناك روايات كثيرة تشير إلى ان نتبع راية اليماني والخرساني عندما يظهران هل اتباع الرجل اليمني أو الخرساني لو ظهر يقال على من يتبعهم ذيول مع ان اتباعهما حق وفيه النجاة لانهما انصار الامام الحجة ابن الحسن عليه السلام.

🔥 ان كثير من الشعب الايراني هو يتبع مرجعية العراق وياخذ بنصائحها وجاهدوا وقتلوا واستشهدوا وختلطت الدماء معا بين الشعبين ،وقال السيد الخامنئي نحن تبع للعراق لا العراق تبع لنا هل نقول هم صاروا ذيول لنا أو من منطلق نما المومنون اخوة؟

🔥 فلنأخذ من الفترة الإسلامية لم يكن هنالك حدود بين الدول الإسلامية ، ولم يكن هنالك حدود حتى في زمن الدولة العثمانية، إن كانت هنالك حدود فبين دار الإسلام ودار الحرب فقط، وما هي إلا من وضع المستعمر الذي حاول أن يجزئنا، ولكن مع الأسف كنا ننتظر نحن عند استقلالنا أن نتغلب على هذه الحدود ونتوحد، ولكن وجدنا أنفسنا أننا أكثر تمسكاً بيها.

 🔔انا لا اتكلم بالجزئيات لان هناك أخطأ تقع في كل عصر وجيل حتى في جيوش وتباع الانبياء والاوصياء امر طبيعي جدا انا اتكلم بصورة عامة ليس مجرد ان من يحب أو يتوالى جهة نقول له انت ذيل هذا مخالف للقران والروايات والعقل بل علينا أن نتريث قبل التسرع.

🙏اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها السلام واهله وأن تذل فيها النفاق وأهله

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