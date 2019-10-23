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الحوزة العلمية.... والمشروع التغييري في العراق اية الله العظمى الامام السيستاني  (دام ظله) انموذجا


 السيد محمد الطالقاني

في خضم الاحداث الاخيرة التي يشهدها قطرنا العراقي برزت بعض الاصوات النشاز من الذين يتصيدون في الماء العكر ويريدون ان يركبوا الموجة فاخذوا ينالون من الحوزة العلمية ورجالاتها متناسين الدور العظيم لاولئك الرجال الابطال الذين قادوا المشروع التغييري والاصلاحي في العراق .

ومن اولئك الابطال القائد الشجاع المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني (حفظه الله) الذي امتاز  بالحكمة العالية والتي حيرت العقول واذهلت الساسة فكان يلتزم الصمت تجاه كل ما يؤجج الفتن والتناحر الطائفي تلك الفتن التي حاولت زعزعة الوضع لكنه بصمته العجيب حقن دماء المسلمين خصوصا بعد تفجير سامراء .

وعندما اقتطع  الغزو التكفيري الداعشي  جزءا من ارض العراق بمساعدة حواضنه من ازلام النظام البعثي الكافر واراد هذا العدو ان يزحف الى كل مدن العراق ,وقف الجميع هنا  متحيرا ماذا يفعل تجاه هذا العدو الداخلي والخارجي, فالسياسيين مصلحتهم السياسية فوق مصلحة الوطن ,حتى وصل الامر الى زحف العدو ووصوله الى اسوار بغداد .

وهنا جاءت حكمة القائد الشجاع المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني (حفظه الله) في كيفية قمع هذه الفتنة وطرد العدو فكانت الفتوى المباركة في الوجوب الكفائي على كل من يستطيع الدفاع عن ارض المقدسات هذه الفتوى التي أنقذت شرف العراقيين ومقدساتهم ولولاها لأصبح العراق ساحة للاقتتال الطائفي .

ان هذه الفتوى اذهلت الاستكبار العالمي في عظمتها حيث انها لم  تصدر حين اشتد الارهاب ضد الشيعة ومراقدهم حيث تفجير المرقدين العسكريين في سامراء  بل صدرت عند احتلال الموصل  وبذلك   أكدت هذه الفتوى أن وجود المرجعية عنصر أمان وحماية ودعم للعراق عامة و أعادت حسابات الجميع من أن البلاد ليست سلطة بل أرض  ومقدسات .

ان عظمة تلك الفتوى المباركة تكمن في انها كانت تقصد جميع مكونات وطوائف الشعب العراقي  ويهمها حماية العراق وشعبه بكل طوائفه ومكوناته ومقدساته .

لقد قلبت هذه الفتوى المباركة كل الموازين عندما وحدت الصفوف حيث كانت الاستجابة العظيمة لهذه الفتوى من كافة شرائح المجتمع ومن مختلف الطوائف والأديان عندما  جعلوا الامام الحسين(ع)  رمزا في طريق جهادهم حيث  كلمته المشهورة  (كونوا أحراراً في دنياكم)

انه القائد السيستاني العظيم الذي لولاه لضاع العراق فهو الذي قاد سفينة العراق بكل حكمة وهدوء وسط تلك الامواج المتلاطمة بسبب مراهقة وتهور وفشل وفساد الساسة الذين باعوا العراق في النهاية الى الدواعش.

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