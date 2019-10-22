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هل سنشاهد هتافات ضد الكرابلة وفسادهم والمطالبة بمحاكمتهم .. ؟ أحمد حسن العراقي• في الأيام السابقة كشر الكرابلة عن أنيابهم .. تلك الأنياب التي في الرخاء تنهش جسد الدولة وثرواتها من خلال فسادهم .. وفي الإضطرابات والأزمات تنهش جسد الدولة أيضا من خلال التحريض والكذب .. فما إنفك الكرابلة يحرضون المتظاهرين على التخريب ويفبركون الإتهامات ضد الحشد الشعبي .. ويهاجمون المرجعية الدينية .. • وفي نفس الوقت يسيطرون على عدد من الوزارات والمناصب المهمة في الدولة .. ويستغلونها لمشاريعهم التجارية في الأردن .. • إن ظاهرة الكرابلة وقناة دجلة وغيرها يجب ان يوضع لها حد وبأقسى الأساليب .. الأمن القومي لكل بلد فوق كل الشعارات السخيفة التي تتدثر بعباءة حرية التعبير .. وتمارس حرية التحريض والتزييف_________________________