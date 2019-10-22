احمد لعيبي

لدينا قوات امنية مختلفة يتراوح عددها الى ثلاثة ملايين منتسب ولا يكاد بيت عراقي يخلو من منتسب بأحد تشكيلات القوات الامنية..

فليس من الانصاف ان يكون كلهم قتلة او مجرمين ويتم التحشيد الإعلامي ضدهم وضد عوائلهم وعشائرهم...

وفي نفس الوقت لدينا عشرات الالاف من المتظاهرين الذين وقفوا في ساحات التظاهر ليطالبوا بحقوقهم فليس من الانصاف ان نتهم كل هؤلاء بالعمالة والتظليل إذا اساء او تصرف نفر منهم تصرفات غير منضبطة ويتم وصفهم بشتى الاوصاف ..

وفي الخلاصة الطرفان عراقيان من بيئة واحدة ..

لغة العقل جميلة ايها الاحبة

ولغة الحسين أجمل ...

المطالبة بالحقوق لا تبرر ضرب الآخر

وحفظ النظام لا يبرر قتل الاخر ...!

في المقابل مصرف الدم العراقي فيه فصيلة واحدة من المتظاهرين والقوات الامنية..

اما باقي فصائل الدم فهي غير متوفرة سوى في الاعلام الاصفر وخارج الحدود ..!!